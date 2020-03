Na wdrażaniu chmury ciąży polska historia. Nowa firma ma to przełamać

Jedną z przyczyn słabego przyjmowania się chmury obliczeniowej w Polsce są uwarunkowania historyczne - ocenia w rozmowie z WNP.PL Marcin Karczmarczyk, dyrektor zarządzający Operatora Chmury Krajowej. W efekcie zajmujemy jedno z ostatnich miejsc w Unii Europejskiej.

Jak przekonuje, OChK daje ofertę, której dotychczas brakowało na rynku. Usługi chmurowe wśród polskich przedsiębiorców cieszą się dosyć umiarkowanym powodzeniem. Według unijnego rankingu DESI, który obrazuje stopień cyfryzacji gospodarki i społeczeństwa, w zakresie stosowania chmury w przedsiębiorstwach Polska zajmuje 27. miejsce na 28 krajów (włącznie z Wielką Brytanią).- Jest kilka powodów - mówi Karczmarczyk. Po pierwsze, jego zdaniem Polacy ze względu na uwarunkowania historyczne wykazują pewną nieufność do rozwiązań, przy których występuje poczucie utraty pewnej kontroli.- Główną barierą był jednak brak takiego podmiotu jak my - ocenia dyrektor OChK. - Za nami stoi największy bank w Polsce i instytucja państwowa PFR. Więc tutaj dajemy przede wszystkim tę stabilność finansową i właścicielską. To, że nie zmienimy za pół roku, za rok strategii, nie porzucimy usług chmurowych, tylko będziemy konsekwentnie realizować te usługi.To ma podnosić poczucie bezpieczeństwa przedsiębiorców przy korzystaniu z rozwiązań chmurowych, które są osadzone na polskiej infrastrukturze i w pełni uwzględniają krajowe uwarunkowania prawne.Dzięki temu wdrażanie chmury w polskiej gospodarce ma wyraźnie przyspieszyć.- Jest bardzo duży szum wokół usług cloudowych, bo przedsiębiorcy widzą, że to jest pewna szansa też dla nich, żeby pozyskać dostęp do najnowszych technologii w rozsądnych kosztach. To jest też element, który pozwoli im rozwijać się, koncentrować na własnych rozwiązaniach - podsumowuje Marcin Karczmarczyk.