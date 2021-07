Na zwierzętach da się zarobić w nowy sposób. Rośnie nowa nisza

Globalny rynek zdrowia zwierząt już teraz rośnie w tempie 9 proc. rocznie, ale szykuje się na boom. Ludzie coraz bardziej troszczę się bowiem o swoich czworonożnych (chociaż nie tylko) towarzyszy. Jak wykorzystać ten trend?

- Na polskim rynku jest niewielu specjalistów, którzy przeszli całą ścieżkę rozwoju produktu leczniczego. Z tego powodu brakuje w naszym kraju kadry, która potrafiłaby zarządzać takimi projektami i to w taki sposób, aby budować wartość dla inwestorów, a co za tym idzie pozyskiwać finansowanie - dodaje, zaznaczając, że problem nie leży w braku wiedzy naukowej, a właśnie brak planowania strategicznego.

Kolejnym problemem projektów biotechnologicznych w Polsce jest- jego zdaniem - stosunkowo niska jakość własności intelektualnej - projekty powstające w polskich ośrodkach naukowych, wciąż odstają poziomem od projektów zachodnioeuropejskich i amerykańskich. - Możemy albo korzystać z własności intelektualnej z zagranicy, co jest trudne, bo nasze krajowe finansowanie dla tego typu projektów wciąż nie jest konkurencyjne, albo rozwijać rodzime ośrodki naukowe, które rokują najlepiej - twierdzi Piotr Wielgus.

Administracja zawalidroga

Podobnie jak wiele innych innowacyjnych branż również biotechnologia boryka się barierami administracyjnymi. - Legislacja oraz doświadczenie i praktyka polskich urzędów nie nadążają za rozwojem technologii. Jeśli biotechnologia w Polsce ma się dynamicznie rozwijać, to zdecydowanie należy wzmocnić administrację państwową w tym zakresie - zaznacza Piotr Wielgus.



Dla odmiany - jego zdaniem - finansowanie nie jest już obecnie problemem. - W tym obszarze sytuacja w ostatnich latach znacząco się poprawiła – spółki chcące się rozwijać i mające solidnie przygotowane projekty, znajdują finansowanie na przyzwoitym poziomie - twierdzi.



- Należy w tym miejscu zwrócić jednak uwagę, że prawdziwego rozpędu krajowy rynek biotechnologiczny nabierze dopiero po pierwszym, spektakularnym sukcesie, obejmującym pełną ścieżkę rozwoju oryginalnego produktu aż do etapu jego sprzedaży. Jestem pewien, że to tylko kwestia czasu - podsumowuje.

Podkreśla również, że w Polsce wciąż niewiele ośrodków naukowych przykładających wagę do jakości ochrony patentowej. - Ta sytuacja się nie zmieni, dopóki będzie panowało przekonanie, że patenty krajowe same w sobie mają dużą wartość biznesową. Otóż w biotechnologii nie mają. Polska biotechnologia musi być międzynarodowa i wymaga międzynarodowej ochrony patentowej - mówi.