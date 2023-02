Nadchodzi cyfrowa rewolucja w branży pogrzebowej

Centralny System Cyfryzacji – taką nazwę nosić ma rozwiązanie, które zrewolucjonizować może całą procedurę pochówku: od wystawienia elektronicznej karty zgonu, przez usługę kremacji bądź też organizacji ceremonii pogrzebowej z trumną, aż po szczegółową ewidencję cmentarza.

Wprowadzenie Systemu spowoduje znaczne usprawnienie wszystkich czynności związanych z pochówkiem, a tym samym – podniesie poziom usług pogrzebowych – twierdzi Polska Izba Branży Pogrzebowej.

Jednym z elementów tego Systemu ma stać się precyzyjne uregulowanie funkcjonowania krematoriów – z jednolitymi dokumentami i niezwłocznie zarejestrowanymi w systemie czynnościami.

Elektroniczna procedura pochówku umożliwi też szybsze wyjaśnienie przyczyn zgonu i zapewni lepszą ochronę wrażliwych informacji – np. okoliczności śmierci.

Centralny System Cyfryzacji zastąpić ma funkcjonujące dotychczas czynności dokumentowane w formie papierowej.

- Czekamy na wprowadzenie tego rozwiązania, do którego podłączone zostaną wszystkie podmioty zaangażowane w realizację zadań dotyczących procedury pogrzebowej – podaje Robert Czyżak, prezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej, która jako zrzeszony w Federacji Przedsiębiorców Polskich podmiot brała udział w pracach nad nowelizacją Prawa pogrzebowego. Jak wskazuje, w System ten włączeni zostaną zarówno właściciele domów pogrzebowych, krematoriów, jak i administracje cmentarzy. - Bycie jego częścią pozwoli przede wszystkim na szybką reakcję w udrożnieniu procedury wydawania kart zgonu, a w następstwie – dalszych czynności koniecznych do dokonania pochówku – tłumaczy Robert Czyżak.

Cała procedura – od wystawienia zaświadczenia o śmierci (karta zgonu), poprzez kremację bądź organizację ceremonii pogrzebowej z trumną, aż po ewidencję cmentarza – rejestrowana zostanie od razu elektronicznie w takim systemie.

- Dziś jeszcze każda z tych czynności ma charakter wobec siebie niezależny, a więc w pewnym sensie rozproszony. Po uruchomieniu Systemu wszystkie działania związane z pochówkiem staną się częściami jednego procesu pogrzebowego – informuje prezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej i przyznaje, że jeśli czegoś zabraknie lub dojdzie do opóźnień, każdy uczestnik tego procesu, czyli np. firma zajmująca się przechowywaniem zwłok i przygotowaniem ich do pochówku, zostanie o tym natychmiast poinformowany. Ma to mu pozwolić m.in. na racjonalną gospodarkę swoimi zasobami.

Obecnie bowiem, jak uważa Robert Czyżak, największym z wyzwań jest odblokowanie zatorów na różnych etapach usługi pogrzebowej, w szczególności na samym jej początku, czyli przy wystawianiu karty zgonu, co w myśl nowych przepisów będzie miało charakter elektroniczny, a dziś jeszcze załatwiane jest w formie papierowej.

- Jak wiadomo, na razie trzeba często czekać na oficjalne stwierdzenie śmierci nawet do kilkunastu godzin, czyli np. na przyjazd karetki pogotowia z mającym uprawnienia lekarzem. Centralny System Elektroniczny znacząco to zmieni – twierdzi prezes Izby.

Według nowych przepisów lekarz i koroner, którzy wyposażeni mają zostać w odpowiednie uprawnienia do stwierdzenia zgonu, automatycznie wprowadzaliby do Systemu stosowną informację. Po otrzymaniu specjalnego kodu dostępu dotyczącego konkretnej osoby zmarłej, świadcząca usługi funeralne firma mogłaby odebrać osobę zmarłą ze wskazanego miejsca – np. z domu czy innego obiektu poza szpitalem, zaś w samym szpitalu rolę taką dalej pełnić będą lekarze oddziałowi.

- Firma pogrzebowa, po przyjęciu usługi, wprowadzi do systemu miejsce oraz rodzaj pochówku i na tej podstawie już konkretny cmentarz pobierze te dane oraz udzieli zgody na pochówek – tak według prezesa Polskiej Izby Branży Pogrzebowej wyglądać ma elektroniczna procedura pogrzebowa.

Ułatwienie dla krematoriów. Staną się one też jednym z uczestników elektronicznego systemu pochówku

Według niego ważnym elementem tego Systemu ma stać się precyzyjne uregulowanie funkcjonowania krematoriów – tak, aby dokumenty, na których pracują, jak też i te, które wydają, były jednolite, a przede wszystkim dana czynność została niezwłocznie zarejestrowana w systemie.

- Każda kremacja musi odbyć się zgodnie z założeniami projektu ustawy tak, aby rodziny osób zmarłych były stuprocentowo pewne co do autentyczności przekazywanych im prochów. Posłużyć temu mają tzw. niepalne identyfikatory zmarłych, które przed skremowaniem umieszczane zostają w trumnach ze zwłokami – zaznacza Robert Czyżak.

Odnosi się przy tym do stanu obecnego, bowiem z tej formy zabezpieczenia korzysta dziś jedynie około 2 proc. krematoriów. Jak wskazuje, coraz częściej wybierana jest obecnie właśnie tego typu forma grzebania i w niektórych rejonach Polski, takich jak Wielkopolska czy Mazowsze, stanowi już nawet od 40-50 proc. ogółu wszystkich pochówków.

Polska Izba Branży Pogrzebowej wskazuje też, że elektroniczna procedura pochówku umożliwi także szybsze wyjaśnienie przyczyn zgonu. Przypomina przy tym, że potrzebę z tym związaną przyśpieszyła pandemia COVID-19, podczas której precyzyjne określenie nadmiarowych przyczyn zgonów napotykało na liczne przeszkody i opóźniało się.

System zapewni też lepszą ochronę wrażliwych informacji, np. okoliczności śmierci i – na co powołują się twórcy projektu nowelizacji Prawa pogrzebowego – łatwiejszy obieg dokumentów. Wskazują też, że Cyfrowa Baza Cmentarzy i Grobów, z której dowiedzieć się będzie można m.in. o każdym miejscu pochówku w Polsce, pozwoli też na usprawnienie działań związanych z chowaniem zmarłych i utrzymywaniem ich grobów.

Zasady funkcjonowania Centralnego Rejestru Elektronicznego znajdą się w nowelizowanym Prawie pogrzebowym. Szczegóły zaś określą przepisy towarzyszących tej ustawie m.in. aktów wykonawczych. Będą one dotyczyć wszystkich instytucji i firm zajmujących się usługami pogrzebowymi, a – według informacji Polskiej Izby Branży Pogrzebowej – jest ich w Polsce około 4,5 tys.