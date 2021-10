Nadużywane określenie. Sztuczna inteligencja nie tak od razu

Uczestnicy debaty, która odbyła się podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego, podkreślali, że obecnie pojęcie sztucznej inteligencji jest często nadużywane. - Sztuczna inteligencja jest dziś jeszcze w sferze marzeń, natomiast dzisiaj możemy mówić raczej o uczeniu maszynowym - zaznaczył Robert Król z Państwowego Instytutu Badawczego.

Jak zaznaczył Piotr Sankowski, prezes Ideas NCBR, ten problem ma rozwiązać uruchamiany właśnie nowy ośrodek badawczy. - Nasza inicjatywa to jest właśnie zaadresowanie problemu edukacyjnego, który ja nazywam problem braku innowatorów. Chcemy stworzyć ośrodek badawczy dedykowany sztucznej inteligencji i informatycznym narzędziom związanym z ekonomią cyfrową. Można nas traktować jako program stypendialno-mentoringowy. Chcemy stworzyć fajne warunki pracy dla naukowców zainteresowanych sztuczną inteligencją, uczeniem maszynowym, blockchainem czy kryptowalutami. Moim zdaniem jest to szans na nową jakość w badaniach nad sztuczną inteligencją w Polsce - powiedział Sankowski.O ogromnym przyspieszeniu w branży, które miało miejsce w ostatnim czasie, mówił Kamil Bargiel, szef spółki SentiOne. To spółka działająca w branży internetowej, której głównym produktem jest SentiOne, narzędzie do monitorowania internetu i mediów społecznościowych pozwalające sprawdzić opinie internautów na temat produktu, marki lub firmy w sieci i mające zastosowanie w monitoringu wizerunku marki, prowadzeniu komunikacji z klientem online czy wsparciu sprzedaży w internecie.- Z naszego punktu widzenia ostatnie dwa lata, to lata świetlne. Progres podział się nie tylko w obszarze wdrożenieniowym i sprzedażowym, ale także w obszarze samej technologii. Jeszcze dwa lata temu rozwiązania „state-of-the-art" nie dorównywały człowiekowi, jeśli chodzi o poziom skuteczności rozpoznawania języka naturalnego. Natomiast w ciągu tych dwóch lat branża się tak rozwinęła, że dzisiaj jesteśmy już w stanie stworzyć modele dziedzinowe, które są lepsze od człowieka. Rozumieją intencje w głosie i tekście lepiej od konsultantów - podkreślił Bargiel.Ligia Kornowska, dyrektor zarządzająca Polskiej Federacji Szpitali i liderka Koalicji AI w Zdrowiu, zaznaczyła, że wdrożenie rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję w sektorze zdrowia wymaga szczególnej ostrożność i wrażliwości.- Zanim wdrożymy jakikolwiek algorytm do szpitala, przychodni czy do wsparcia pojedynczego lekarza musimy mieć pewność, że ten algorytm wykazuje odpowiednio wysoką czułość i swoistość, faktycznie będzie skuteczny i nie będzie wprowadzał nas w błąd - argumentowała Koronowska.Marcin Trepka, partner w Baker McKenzie, mówił o prawnych aspektach związanych z rozwojem sztucznej inteligencji.- Obecnie nie ma tutaj regulacji sektorowej. Jest duża inicjatywa ustawodawcza na poziomie europejskim. Mamy tu trzy akty: o systemach sztucznej inteligencji, o usługach cyfrowych i rynkach cyfrowych. Unia Europejska ma zamiar osiągnąć jeden cel - chodzi o wiarygodność systemów sztucznej inteligencji i algorytmów, które mają potem działać na rzecz firm i konsumentów. Czy im się to uda z pomocą tych regulacji? To moim zdaniem jeszcze długa droga. Natomiast w zakresie ryzyk prawnych to jest tak, że nie ma regulacji i mamy tutaj jakąś wolnoamerykankę. Mamy zasady ogólne, czyli przepisy prawa cywilnego czy np. przepisy gospodarcze - powiedział Trepka.