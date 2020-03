Nadzór ogłosił aukcję częstotliwości umożliwiających rozwój sieci 5G

Urząd Komunikacji Elektronicznej w piątek ogłosił aukcję na częstotliwości umożliwiające rozwój sieci 5G w Polsce. Aukcja obejmuje cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz po 80 MHz, z ceną wywoławczą 450 mln zł za blok - podało UKE w komunikacie.

Termin na składanie ofert wstępnych to 23 kwietnia.

Każdy uczestnik aukcji będzie mógł uzyskać jedną rezerwację częstotliwości. Jak podkreślono w komunikacie, w aukcji będą mogły wziąć udział jedynie podmioty legitymujące się odpowiednim doświadczeniem na polskim rynku telekomunikacyjnym i wiarygodnością finansową.

Warunkiem uczestnictwa jest udokumentowanie nakładów na inwestycje infrastrukturę telekomunikacyjną w wysokości 1 mld zł. Uczestnicy muszą legitymować się również ogólnopolskimi rezerwacjami częstotliwości z co najmniej jednego z następujących pasm: 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz lub 2600 MHz. Niezbędne jest też wadium w wysokości 182 mln zł.

Na zwycięzców aukcji nałożone zostaną zobowiązania do rozwoju sieci, w ramach których każdy operator będzie zobligowany do uruchomienia minimum 700 stacji bazowych wykorzystujących przydzielone częstotliwości do końca 2025 r.

"W wyniku realizacji zobowiązań w Polsce uruchomionych zostanie co najmniej 2800 stacji bazowych, a tym samym aukcja umożliwi rozwój w Polsce sieci o wysokiej przepustowości, wykorzystujących w szczególności technologię 5G" - podkreślił urząd.

Jak podawały media, według prezesa UKE Marcina Cichego prognozowane wpływy z aukcji częstotliwości wyniosą 1,91 mld zł. Proces ma zakończyć się w połowie roku, ale będzie to zależało od liczby rund aukcyjnych.

Pod koniec lutego zakończyła się druga runda konsultacji projektu aukcji, prowadzonych przez UKE. Czterej operatorzy telekomunikacyjni - Orange Polska, Polkomtel, P4 oraz T-Mobile Polska postulowali obniżenie ceny wywoławczej częstotliwości, argumentując to m.in. cenami uzyskiwanymi w poprzednich postępowaniach dotyczących pasma radiowego w Polsce oraz cenami częstotliwości 5G za granicą.

Sieć 5G - sieć telekomunikacyjna piątej generacji - to nowy standard telekomunikacyjny, który ma umożliwić pięćdziesięcio-, a nawet stukrotne zwiększenie prędkości transmisji w porównaniu do obecnie wykorzystywanej sieci 4G. Technologia ta ma przyspieszyć m.in. rozwój internetu rzeczy, telemedycyny, technologii autonomicznych pojazdów czy inteligentnych miast.