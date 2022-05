Nagrodzono system wykrywający symptomy depresji w mediach społecznościowych opracowany przez Polaków

System wykrywający symptomy depresji w mediach społecznościowych opracowali eksperci z Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego (OPI PIB). To nowe narzędzie zdobyło pierwsze miejsce w międzynarodowym konkursie - przekazało OPI-PIB.

Twórcami systemu są członkowie Laboratorium Inteligentnych Systemów Informatycznych OPI-PIB. Od wielu lat zajmują się oni przetwarzaniem języka naturalnego. Są twórcami m.in. Annobota - platformy wspomagającej tworzenie systemów do wykrywania emocji w tekście. Nowe narzędzie ekspertów, wykrywające symptomy depresji, zdobyło pierwsze miejsce w konkursie Detecting Signs of Depression from Social Media Text, organizowanym w ramach konferencji Second Workshop on Language Technology for Equality, Diversity, Inclusion (LT-EDI-2022).

"Konkurencja była duża - w inicjatywie wzięli udział eksperci z całego świata. System OPI PIB okazał się najlepszy" - zaznaczył w komunikacie dyrektor OPI PIB dr inż. Jarosław Protasiewicz. Zapewnił, że eksperci ośrodka będą doskonalić nowe narzędzie, aby skutecznie wspierało walkę z depresją.

"Działanie to wpisuje się w naszą strategię, w ramach której rozwijamy narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, mające zastosowanie w medycynie i ochronie zdrowia człowieka" - dodał dyrektor OPI PIB.

System wykrywa symptomy depresji w mediach społecznościowych. W komunikacie przypomniano, że szybka diagnoza tej choroby oraz jej leczenie może znacznie poprawić jakość życia pacjentów. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), na depresję cierpią ok. 322 miliony ludzi na całym świecie.

Główny twórca systemu z OPI-PIB Rafał Poświata poinformował, że rozwiązanie oparto na neuronowych modelach języka, a dokładnie modelach typu RoBERTa.

"Poza użyciem standardowego modelu dla języka angielskiego, wytrenowaliśmy również własny model, na przygotowanym przez nas zbiorze danych. Składał się on z około 400 tys. postów - głównie dotyczących depresji, stanów lękowych oraz myśli samobójczych" - powiedział. Dodał, że połączenie tych dwóch modeli dało najlepszy rezultat.

Sesja plakatowa, na której zostaną przedstawione wszystkie systemy biorące udział w konkursie, odbędzie się 27 maja 2022 roku w stolicy Irlandii, Dublinie.