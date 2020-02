Najbogatszy Azjata ma powody do zadowolenia

W połowie stycznia Sąd Najwyższy podtrzymał decyzję o utrzymaniu niezwykle wysokich opłat licencyjnych i kosztów utrzymania częstotliwości dla firm telekomunikacyjnych w Indiach. Trzy duże indyjskie prywatne telekomy, Idea Vodafone, Bharti Airtel oraz Tata Services, będą musiały w sumie dopłacić budżetowi państwa ponad 17 mld USD w postaci zaległych podatków, opłat oraz odsetek i kar.

Sprawa dotyczyła sposobu ustalania opłat licencyjnych za świadczenie usług i korzystanie z częstotliwości, które w Indiach naliczane są od obrotów operatorów.

Telekomy płaciły je od działalności związanej z usługami telekomunikacyjnymi.

Skarb państwa uważał, że powinny to robić od całości obrotów firm i Sąd Najwyższy przyznał mu rację.

Podobnie jak w innych krajach działalność telekomów jest coraz mniej opłacalna ze względu na spadające marże. W indyjskim przypadku ich zyski dodatkowo spadły w ciągu ostatnich kilku lat ze względu na ostrą konkurencję ze strony nowej marki Jio, należącej do holdingu Reliance Industries, kontrolowanego przez najbogatszego Azjatę - Mukesha Ambaniego.



Wojna cenowa między operatorami spowodowała obniżenie stawek, co sprawiło, że kolejne setki milionów obywateli Indii mogły pozwolić sobie na korzystanie z internetu, bo stał się dla nich dostępny cenowo.



Jednocześnie jednak telekomy walcząc o klientów inwestowały w reklamę i marketing, a mniej w przepustowość sieci. W rezultacie w wielu miejscach kraju połączenia są rwane, a nawet w stołecznym Delhi smartfony często korzystają z połączenia w standardzie 3G, a czasami nawet 2G. Normalną praktyką w biznesie jest więc posiadanie dwóch telefonów z kartami różnych dostawców. W ten sposób zwiększa się szansa na ciągły dostęp do internetu w przypadku problemów jednego operatora.



W rezultacie sądowych wyroków telekomy podniosą prawdopodobnie kolejny raz ceny za połączenia telefoniczne i przesył danych. W ostatnich miesiącach podrożały one zresztą już o 20-30 proc. Wzrost tych kosztów może odbić się niekorzystnie na poszerzaniu dostępu do sieci dla ubogich mieszkańców Indii oraz na konkurencyjności indyjskich firm świadczących usługi dla biznesu oraz branży IT.



Po sądowym wyroku najbardziej zadowolony jest zapewne Mukesh Ambani. Po pierwsze, dodatkowe opłaty nie dotkną jego firmy Jio, bo wyrok dotyczy czasu, kiedy jeszcze nie było jej na rynku. Po drugie, nie omieszka zapewne również podnieść stawek. Po trzecie zapewne straci konkurentów - najbliżej opuszczenia indyjskiego rynku jest Idea Vodafone. Olbrzymi rynek, na którym pozostanie trzech lub czterech liczących się graczy, to obietnica wysokich zysków w przyszłości.