Najlepsi w nowoczesnej produkcji. Startuje prestiżowy konkurs

Najciekawsze realizacje idei Przemysłu 4.0 w polskiej gospodarce oraz najlepsze technologie, produkty, usługi dla nowoczesnej produkcji – to treść konkursu, który organizuje portal WNP.

The Best of Industry 4.0 - w tym konkursie chodzi o zaprezentowanie najlepszych praktyk i przełomowych rozwiązań technologicznych w polskim przemyśle przechodzącym cyfrową transformację.

Najnowocześniejsze fabryki pokażą, jak wygląda produkcja przyszłości. Dostawcy technologii i usług pochwalą się innowacyjnymi rozwiązaniami.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas uroczystej gali w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach 3 października 2023 r.

Rozstrzygnięcie w październiku, ale kandydatury można zgłaszać już teraz. Konkurs The Best of Industry 4.0 organizowany jest przez portal gospodarczy WNP.PL, specjalizujący się w dostarczaniu informacji o najważniejszych gałęziach przemysłu i trendach w nowoczesnej gospodarce. To projekt bazujący na wiedzy o polskim przemyśle i doświadczeniu dziennikarzy, a także na współpracy z dyrektorami fabryk, inżynierami i specjalistami w dziedzinie nowoczesnej produkcji.

To już druga edycja konkursu - pierwsza potwierdziła silną potrzebę wskazywania najlepszych praktyk, dzielenia się unikatowym doświadczeniem związanym z procesami cyfryzacji przemysłu, najnowszymi technologiami i ich biznesowym wykorzystaniem.

Zakład i technologia - kategorie konkursu uzupełniają się tworząc obraz nowoczesnej produkcji w Polsce

Sprawdzona formuła The Best of Industry 4.0 przewiduje wyłonienie laureatów w dwóch dopełniających się kategoriach:

„Zakład produkcyjny”

Obiekt przemysłowy/zakład produkcyjny, w którym skutecznie wprowadzono rozwiązania Przemysłu 4.0, a umiejętnie zaplanowany i sprawnie przeprowadzony proces cyfryzacji przyniósł wymierne efekty. Tu jury wybiera obiekt, placówkę, wytwórnię, gdzie zrealizowano w praktyce ideę „fabryki przyszłości”, implementując technologie Przemysłu 4.0, a przeprowadzony proces cyfryzacji może stanowić wzór, jeśli chodzi o skuteczność, efektywność i kreatywność.

W procesie kwalifikacji jury bierze pod uwagę:

- jakość i zaawansowanie technologii wykorzystanych w procesie cyfryzacji zakładu

- zakres/koszty/czas realizacji prac projektowych i wdrożeniowych

- poziom złożoności projektu

- innowacyjność wprowadzonych rozwiązań w odniesieniu do polskiego rynku

- efekty wprowadzonych zmian: produktywność, konkurencyjność produktu, nowe kompetencje załogi, poszerzenie sieci kooperacji

„Technologia”

Wyjątkowe, innowacyjne, wyprzedzające konkurencję rozwiązanie dla przemysłu, które zdecydowanie usprawnia procesy, stwarza unikatowe możliwości, wprowadza użytkownika na nowy poziom cyfrowej transformacji. Tu rywalizować będą producenci rozwiązań technologicznych (urządzenia, maszyny, instalacje, stanowiska i linie produkcyjne), które wprowadziły ich użytkownika na nowy poziom cyfrowej transformacji.

W procesie kwalifikacji jury bierze pod uwagę:

- Unikatowość i pionierski charakter technologii na polskim rynku

- Biznesową wartość, jaką technologia wprowadza do firmy (redukcja kosztów, podniesienie wydajności, wyższe walory wytwarzanego przez firmę produktu, nowe kompetencje dla załogi, stworzenie warunków do implementacji innych narzędzi cyfrowych)

- Stopień polonizacji rozwiązania i wykorzystanie w jego opracowaniu działalności badawczo-rozwojowej/współpracy biznesu z nauką

- Możliwości doskonalenia narzędzia, dostosowania do potrzeb (innych) producentów

Jak powinno wyglądać prawidłowe zgłoszenie do konkursu The Best of Industry 4.0

W kategorii „Zakład produkcyjny” zgłoszenie powinno zawierać opis zakładu; jego miejsce i funkcja w strukturze firmy, opis wdrożenia oraz cele i efekty biznesowe.

W kategorii „Technologia” zgłoszenie powinno zawierać metrykę produktu, opis podstawowych funkcji zgłaszanego rozwiązania, zakres jego zastosowań w Polsce i w świecie (przykłady w formule krótkiego case study) oraz potencjalne i stwierdzone korzyści, jakie przynosi użytkownikowi jego stosowanie.

Tu można zapoznać się regulaminem konkursu. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są w terminie do 14 sierpnia 2023 r. na adres mailowy ranking@ptwp.pl. W temacie maila należy wpisać: „Zgłoszenie – The Best of Industry 4.0".

Do współpracy przy ocenie zgłaszanych projektów The Best of Industry 4.0 zaprosimy po raz kolejny przedstawicieli najnowocześniejszych firm europejskiego i polskiego przemysłu, wiodących dostawców i wdrożeniowców, praktyków, naukowców i ekspertów w dziedzinie Przemysłu 4.0.

W trakcie gali poznamy tegorocznych laureatów konkursu The Best of Industry 4.0

Wyjątkowym wydarzeniem będzie rozstrzygnięcie konkursu połączone z wręczeniem nagród podczas uroczystej wieczornej gali w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach 3 października 2023 r.

- Po to, by pozostać konkurencyjnym, aby się rozwijać, przemysł musi stosować najnowsze technologie, wykorzystywać sztuczną inteligencję oraz autonomiczne urządzenia i roboty współpracujące ze sobą i z człowiekiem w ramach jednego systemu. Dane stanowią paliwo tak rozumianej nowoczesnej produkcji, która jednak musi być także efektywna energetycznie i zrównoważona - przyjazna środowisku i klimatowi - wskazał Wojciech Kuśpik, prezes zarządu PTWP, w trakcie ubiegłorocznej gali.

Konkurs dla wielkich i mniejszych. Liczy się kreatywność, wyobraźnia, użyteczność

Tak jak w ubiegłym roku konkurs będzie towarzyszył jesiennym wydarzeniom dedykowanym tym, którzy aktywnie i bezpośrednio uczestniczą w transformacji polskiego przemysłu, wdrażają u siebie czy u partnerów biznesowych rozwiązania Przemysłu 4.0, są zaangażowani w procesy, określane łącznie mianem IV rewolucji przemysłowej.

Chodzi o odbywające się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach wydarzenia poświęcone polskiej gospodarce, przemysłowi i nowoczesnej produkcji: targi Toolex i konferencję Nowy Przemysł 4.0.

Konkurs z wypisaną na szyldzie innowacyjnością i digitalizacją nie narzuca kryteriów związanych z wielkości firmy, skalą jej działalności czy jej stażem na rynku. W ubiegłym roku wśród laureatów znaleźli się zarówno potentaci polskiej automatyzacji, znani dostawcy innowacyjnych urządzeń, jak i rozwijające się firmy o start-upowym rodowodzie, które zaistniały w cyfrowej branży poprzez pojedyncze rozwiązanie technologiczne - za to o przełomowych, innowacyjnych funkcjach, które wnoszą szczególną jakość do nowoczesnej produkcji.