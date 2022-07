Najlepsza ładowarka turystyczna? Od słonecznej znacznie lepsza jest turbina wiatrowa

Kanadyjski start-up Aurea Technologies opracował przenośną turbinę wiatrową rozmiarów butelki z wodą. Zaprojektowano ją, by nikomu nie zabrakło odnawialnej energii.

Wynalazek nazwany Shine przeznaczony jest do użytku podczas wypraw kempingowych lub w sytuacjach awaryjnych. Turbina waży niecałe 1,4 kilograma i ma stosunek mocy do masy 29,5 wata na kilogram, co - według Aurea Technologies - czyni ją bardziej wydajną, niż jakiekolwiek panele słoneczne czy turbiny wodne.

Podczas gdy przenośne ładowarki słoneczne są uzależnione od bezpośredniego nasłonecznienia, firma twierdzi, że ich turbina wiatrowa działa w szerokim zakresie warunków atmosferycznych, w tym przy prędkości wiatru od 13 do 45 kilometrów na godzinę i w temperaturach od zera do 40 st. C.

Może ładować urządzenia bezpośrednio lub przechowywać energię elektryczną w wewnętrznej baterii, która wystarcza na cztery pełne ładowania smartfonu. Korpus i łopatki turbiny wykonano z tworzywa poliwęglanowego, natomiast mocowanie i obudowę silnika - z aluminium. Według Aurea Technologies zamontowanie turbiny przy użyciu dołączonych kołków i odciągów zajmuje około dwóch minut. Cena urządzenia: 498 dolarów kanadyjskich, czyli ok. 1739 zł. (PAP Life)

pba/moc/