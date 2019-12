Najnowszy iPhone 11 śledzi lokalizację mimo blokady uprawnień

Smartfony z serii iPhone 11 próbują gromadzić dane o lokalizacji użytkowników mimo aktywnej blokady dostępu do tych informacji w systemie - uważa ekspert ds. cyberbezpieczeństwa Brian Krebs. Jego zdaniem wadliwe działanie może mieć źródło również w systemie iOS.

Według Krebsa wadliwe działanie występuje w iPhone'ach 11 Pro i "z dużą dozą prawdopodobieństwa" również w innych modelach smartfonów w tej serii. Apple nie zgadza się z oceną eksperta i twierdzi, że smartfony zostały zaprojektowane, by działały właśnie w ten sposób. Zdaniem Krebsa jednak odpowiedź ta stoi w sprzeczności z deklarowaną przez firmę polityką prywatności.

Na swoim blogu specjalista podkreślił, że ustawienia gromadzenia danych lokalizacyjnych w iPhone'ach opatrzone są informacją dla użytkownika, w myśl której "jeśli usługi lokalizacji są włączone, iPhone będzie od czasu do czasu wysyłał geotagowane informacje o lokalizacji pobliskich hotspotów sieci WiFi oraz masztów telekomunikacyjnych. Dane będą przekazywane firmie Apple w formie zaszyfrowanej i anonimizowanej i posłużą do poszerzania budowanej w oparciu o publiczne dane bazy wiedzy o punktach dostępu do sieci".

Polityka prywatności towarzysząca usługom lokalizacji informuje osoby korzystające z telefonów Apple'a, że mogą wyłączyć dowolne, wybrane przez siebie usługi działające w oparciu o dane geolokalizacyjne bez konieczności blokady dostępu do lokalizacji z poziomu całego systemu. Krebs zauważa jednak, że najwyraźniej w iPhone'ach 11 Pro istnieją funkcje systemowe, które również korzystają z tych danych i nie mogą być wyłączone przez użytkownika bez wcześniejszej całkowitej blokady dostępu systemu do informacji o lokalizacji urządzenia.

Krebs na swoim blogu podkreśla, że Apple nie udzieliło odpowiedzi na dodatkowe pytania, które wysłał do koncernu. Ekspert zauważa jednak, że najwyraźniej nowa linia telefonów firmy z Cupertino wyposażona jest w usługi systemowe, które domagają się danych o lokalizacji użytkownika pomimo świadomego wyłączenia tych uprawnień dla poszczególnych aplikacji i usług przez posiadacza telefonu.