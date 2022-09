Najpopularniejszy telefon świata będzie produkowany gdzie indziej, niż dotąd

Najnowszy smartfon Apple, czyli iPhone 14, wkrótce będzie regularnie opuszczał fabrykę w indyjskim stanie Tamil Nadu. Czy możemy się spodziewać, że zaawansowana elektronika użytkowa coraz częściej będzie opatrywana napisem „Made in India” zamiast „Made in China”?

Amerykańska myśl i koordynacja, tajwańska organizacja produkcji i chińskie wykonawstwo - obecnie to coraz trudniejszy do utrzymania układ.

Z tego powodu administracja USA coraz częściej powraca do koncepcji friend-shoringu, czyli przenoszenia produkcji do zaprzyjaźnionych państw, i namawia do tego amerykański biznes. Na liście przyjaciół od niedawna figurują też Indie.

Na razie globalnie w łańcuchu dostaw Apple najważniejsze pozostają Chiny. W celu choćby częściowego zastąpienia produkcyjnego giganta, Indie musiałyby skokowo podnieść jakość infrastruktury, wyszkolenie pracowników oraz dopasować kulturę pracy do wymagań przemysłu działającego, jak w zegarku.

Produkcja Apple'a w Indiach nie jest czymś zupełnie nowym. Od 2017 r. w indyjskiej fabryce tajwańskiego koncernu Foxconn składane są produkty tej firmy. To uzupełnienie sieci produkcyjnej amerykańskich telefonów, z których duża część produkowana jest w ChRL.

Różnica w czasie między wprowadzaniem do produkcji kolejnych modeli telefonów w Chinach i w Indiach systematycznie się zmniejsza. Wedle danych agencji Bloomberg jeszcze parę lat temu najpierw wytwarzano nowy model w Państwie Środka, a dopiero po około ośmiu miesiącach wchodził on do produkcji w Tamil Nadu.

W tym roku ta różnica wynosi już tylko dwa miesiące... Firma chce zdążyć z dostawą pierwszych telefonów iPhone 14 na rynek indyjski na największe hinduistyczne święto Diwali, przypadające w tym roku na przełom października i listopada.

Skomplikowana mapa produkcji, czyli liczą się przede wszystkim łańcuchy dostaw

iPhone w ciągu ostatniej półtorej dekady stał się symbolem wysokiej jakości i zaawansowania technologicznego elektroniki konsumenckiej. Choć cena najnowszych modeli przekracza często nawet tysiąc euro, w sumie sprzedano już ponad 1 bilion (tysiąc miliardów) sztuk tego sprzętu...

Stał się on symbolem statusu społecznego użytkowników, przyciąganych zarówno designem, jak i względnym bezpieczeństwem danych gromadzonych w chmurze obliczeniowej (zwanej w tym przypadku iCloud).

Wytwarzanie sztandarowego produktu firmy Apple pozostaje znaczące globalnie z powodu skomplikowania łańcuchów dostaw. Plany i design pochodzą wprawdzie głównie z siedziby w kalifornijskim Cupertino, ale na różnych odcinkach w wytwarzanie końcowego produktu zaangażowanych jest ponad 200 poddostawców - z Chin, Indii, Japonii, Korei Południowej, Niemiec i Tajwanu.

Do składania ostatecznych produktów w rozmaitych etapach ich powstawania dochodzi w Chinach, Czechach, Malezji, Tajlandii i Korei Południowej. Dyrygują tym dwie tajwańskie firmy – Foxconn i Pegatron.

Centralnym punktem w tej globalnej sieci jest obecnie olbrzymia fabryka w chińskim Zhengzhou, zatrudniająca - wedle danych przytaczanych przez „The New York Times” - 350 tys. ludzi i zdolna wyprodukować 0,5 mln sztuk sprzętu dziennie.

Dobrze naoliwiona maszyna produkcji i dystrybucji na czasy pokoju

Ta dobrze naoliwiona maszyna produkcji i dystrybucji sprawnie działa w warunkach pokoju i w miarę zgodnej współpracy między mocarstwami. Ale w sytuacji napięć wokół Tajwanu, tak rozbudowane łańcuchy dostaw wydają się coraz bardziej wrażliwe na ryzyka geopolityczne.

W globalnym łańcuchu dostaw Apple nadal najważniejsze pozostają Chiny

Czy zatem najbardziej zaawansowana amerykańska elektronika będzie wytwarzana w coraz większym stopniu w Indiach? W perspektywie lat to możliwe. Na razie jednak składanie zaawansowanego sprzętu, takiego jak iPhony, w indyjskim Tamil Nadu przeznaczone jest głównie na rynek tego kraju. Większość komponentów przybywa do Indii z Chin.

Ma to sens ekonomiczny - jak zauważa Navkandar Singh z International Data Corporation, cytowany przez serwis Quartz India - ale sprowadza się na razie głównie do oszczędności na cłach. W ten sposób amerykański koncern "zarabia" na braku taryf importowych, wynoszących nawet 20 proc.

Na razie globalnie w łańcuchu dostaw Apple nadal najważniejsze pozostają Chiny. W celu choćby częściowego zastąpienia produkcyjnego giganta, Indie musiałyby skokowo podnieść jakość infrastruktury, wyszkolenie pracowników oraz dopasować kulturę pracy do wymagań przemysłu działającego, jak w zegarku. Dopiero wtedy wykonawcy Apple’a zaczęliby zwiększać skalę produkcji i ilość wypuszczanych na rynek produktów.

Choć w pierwszym kwartale 2022 r. pula wyprodukowanych sztuk zwiększyła się o połowę wobec tego samego okresu roku poprzedniego, to wynosi w Indiach „tylko” milion sztuk. A zatem tyle, ile zakład w Zhengzhou jest zdolny wyprodukować w dwa dni...

