Największa spółka kosmiczna w Polsce chce wejść na główny parkiet GPW

Przodująca w Polsce spółka działająca w branży kosmicznej, a także komputerów kwantowych, producent zaawansowanej elektroniki - Creotech Instruments S.A. opublikował prospekt emisyjny w związku z ofertą publiczną nowej emisji akcji oraz sprzedaży części akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.

Nowa emisja obejmuje nie mniej niż 99 140 i nie więcej niż 396 558 akcji serii I o wartości nominalnej 0,10 zł za jedną akcję. Oczekiwane wpływy z ich sprzedaży w kwocie 55,7 mln zł netto zostaną przeznaczone na ukończenie kluczowych projektów R&D oraz zwiększenie zdolności produkcyjnej i sprzedażowej - informuje emitent.

Zapisy w transzy inwestorów detalicznych rozpoczną się 9 maja, a zakończą 17 maja, natomiast zapisy w transzy inwestorów instytucjonalnych przyjmowane będą od 19 do 23 maja.

Dodatkowo w ofercie publicznej może zostać zaoferowanych do 100 000 akcji istniejących. sprzedawanych przez kluczowych akcjonariuszy.

Koordynatorem oferty jest Dom Maklerski Navigator, a współkoordynatorem Noble Securities.

Zgodnie z informacją z prospektu emisyjnego, Creotech Instruments „w ciągu najbliższych tygodni zamierza zadebiutować na rynku głównym GPW w Warszawie”. Spółka od 2021 r. jest obecna na rynku NewConnect.

– Dzięki środkom z emisji zdobędziemy tzw. space heritage, tj. będziemy mogli potwierdzić działanie naszych produktów w kosmosie, co pozwoli nam rozpocząć produkcję satelitów o wartości ok. 1-4 mln USD za sztukę – powiedział Grzegorz Brona, prezes Creotech Instruments. - Rozbudujemy też moce produkcyjne, z 10 do przynajmniej 20 satelitów rocznie, co wpłynie także na segment komputerów kwantowych i UAV.

Spółka pracuje też nad strategicznym projektem EagleEye. To 50-kilogramowy pierwszy polski mikrosatelita obserwacyjny oparty na opracowanej przez spółkę platformie HyperSat. Projekt realizowany jest w ramach programu finansowanego przez NCBiR. Jego wyniesienie na bardzo niską orbitę okołoziemską planowane jest na lata 2023-2024.

W kwietniu br. firma zakończyła przegląd System Requirements Review projektu PIAST (Polish Imaging Satellites). Tym samym spółka zrealizowała I fazę tego strategicznego projektu, którego celem jest umieszczenie trzech satelitów obserwacyjnych na orbicie okołoziemskiej w 2024 r. Projekt ma zagwarantować pierwsze, stworzone w Polsce instrumenty Narodowego Systemu Satelitarnej Obserwacji Ziemi na potrzeby Sił Zbrojnych RP.