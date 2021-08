Największe spółki technologiczne giełdowym motorem napędowym

Apple, Microsoft, Alphabet i Facebook, cztery z pięciu największych pod względem wartości rynkowej amerykańskich spółek technologicznych, uzyskały w drugim kwartale 2021 roku przychody wyższe od oczekiwań analityków. Wszystkie największe spółki technologiczne zwiększyły zyski, stając się jednym z głównych motorów napędowych hossy na amerykańskim rynku akcji.

Facebook ma problemy przez iPhone'a

Amazon bez Jeffa Bezosa

Microsoft ogłasza: Windows 11

Przychody w bieżącym kwartale fiskalnym wzrosną dwucyfrowo, ale ukształtują się poniżej poziomu 36,4 proc. stopy wzrostu w zakończonym kwartale. Wzrost zwolni również w biznesie usługowym. Apple informował w ubiegłym kwartale inwestorów, że niedostatek chipów może ograniczyć sprzedaż od 3 do 4 mld dol.Czytaj: Apple i Google pod lupą antymonopolowego urzędu Skorygowany zysk na akcję Facebooka w drugim kwartale wyniósł 3,61 dol., wobec oczekiwań rynku na poziomie 3,03 dol. na akcję. Przychody Facebooka wyniosły 29,08 mld USD, w stosunku do konsensusu na poziomie 27,89 mld USD. To wzrost w ujęciu rocznym o 56 proc. i zarazem najlepszy wynik od 2016 roku.Facebook spodziewa się, że niedawna aktualizacja systemu operacyjnego iOS firmy Apple wpłynie na jego zdolność do targetowania reklam, a więc i na wysokość reklamowych przychodów w trzecim kwartale. Zmiany w kwestii prywatności wprowadzone przez iPhone'a utrudniają aplikacjom śledzenie użytkowników i ograniczają reklamodawcom dostęp do danych stanowiących podstawę targetowania.Zarząd firmy zapowiedział, że w drugiej połowie roku tempo wzrostu przychodów może znacząco spaść. Analitycy spodziewają się, że w trzecim kwartale Facebook uzyska 28,22 mld dol. przychodów, co oznacza jednak zwyżkę o 31 proc. rdr.Czytaj: Szef Amazona Jeff Bezos zaangażował się w budowę elektrowni termojądrowej Amazon osiągnął w drugim kwartale 2021 roku przychody na poziomie 113,08 mld dol. , podczas gdy rynek liczył na 115,2 mld dol. To wzrost rok do roku o 27 proc.; w pierwszym kwartale tego roku przychody urosły o 44 proc.Wyższy od konsensusu był natomiast zysk spółki na akcję. Wyniósł on 15,12 dol., a analitycy spodziewali się 12,30 dol. Amazon zapowiedział, że w trzecim kwartale jego przychody mogą znaleźć się w przedziale między 106 a 112 mld dol., co dawałoby wzrost rok do roku o 10-16 proc. Analitycy spodziewają się w tym czasie przychodów na poziomie 119,2 mld dol.Gigant zwiększył sprzedaż w zeszłym roku, co sprawia, że obecnie dynamika wzrostu spada, gdyż wyniki porównywane są z ubiegłoroczną falą zakupów online, wynikającą z pandemii. Spowolnienie spowodowane jest również złagodzeniem restrykcji szczególnie w Europie i Stanach Zjednoczonych, co sprawia że konsumenci są bardziej mobilni, dokonując zakupów nie tylko via internet.Analitycy bacznie obserwują efekty zarządzania nowego dyrektora generalnego - po odejściu 5 lipca Jeffa Bezosa, po 27 latach spędzonych w firmie.Czytaj: Prawie 5,5 bln dolarów przychodów. Skorzystają Allegro, eBay i Amazon Microsoft przekroczył prognozy analityków pod względem przychodów, które w drugim kwartale 2021 roku wzrosły o 21 proc. rdr, do 46,15 mld dol. - i były wyższe od oczekiwań o 4,3 proc.Skorygowany zysk na akcję firmy informatycznej w drugim kwartale 2021 roku (dla spółki czwartym kwartale roku obrotowego 2020/2021) wyniósł 2,17 dol., wobec 1,92 dol. oczekiwanych przez analityków.Od początku roku notowania Microsoftu poszły w górę ok. 30 proc., w porównaniu do wzrostu indeksu S&P 500 o 17 proc. W czwartym kwartale fiskalnym akcje spółki zwyżkowały o 15 proc. (8,2 proc. to wzrost indeksu S&P 500).Przyrost sprzedaży usług w chmurze oraz jego narzędzi biurowych do obsługi dokumentów roboczych i poczty e-mail przekroczyły ogólny wzrost przychodów. Segment komputerów osobistych, ważny historycznie filar firmy, wzrósł natomiast tylko o 9 proc. Ale Microsoft zaprezentował Windows 11, pierwszą dużą aktualizację od sześciu lat, która będzie dostępna jeszcze w tym roku.Sprzedaż i zyski przewyższały szacunki analityków dziesiąty kwartał z rzędu... Niektórzy inwestorzy niepokoją się jednak oznakami spowolnienia wzrostu w usługach w chmurze obliczeniowej na platformie Azure, która po latach inwestycji stanowi „numer 2” w usługach chmurowych (po Amazonie). Dodatkowo wzrost sprzedaży Azure o 51 proc. częściowo napędzany był wahaniami kursów walut.Microsoft uspokaja jednak, że tempo wzrostu platformy Azure powinno być stabilne, a prognozy fiskalne na kolejny kwartał dla dwóch największych "jednostek" firmy (Intelligent Cloud i Productivity) przekroczyły szacunki analityków ankietowanych przez Bloomberga.Czytaj: Amazon, Microsoft i DHL to ulubione marki hakerów