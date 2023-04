Planujemy przekazać największe w historii środki na dostęp do szybkiego internetu; w połowie 2023 r. mają ruszyć konkursy dla firm - zapowiedział minister cyfryzacji Janusz Cieszyński. Zwrócił uwagę, że w Polsce blisko 2 mln domostw nie ma dostępu do szybkiego interentu.

Prezydent Andrzej Duda powołał w czwartek Janusza Cieszyńskiego na stanowisko ministra cyfryzacji. Dotychczas Janusz Cieszyński był sekretarzem stanu w KPRM, pełnomocnikiem Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa. W latach 2018-2020 był wiceministrem zdrowia odpowiedzialnym za informatyzację sektora zdrowia, w tym m.in. nadzór nad Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia; od kwietnia 2021 r. był wiceprzewodniczącym Rady ds. Cyfryzacji. Minister udzielił wywiadu dla PAP m.in. odnośnie priorytetów na nowym stanowisku.

Aplikacja mObywatel niedługo zostanie rozszerzona o kolejne funkcje

"Przed nami trzy największe działania. To nowe funkcje mObywatela, który będzie miał m.in. dostępne od razu po zdanym egzaminie prawo jazdy, możliwość zastrzeżenia numeru PESEL, e-płatności, e-pełnomocnictwa i system składania wniosków urzędowych on-line. Dużo rzeczy przydatnych każdemu w codziennym życiu" - przekazał minister.

Janusz Cieszyński dodał, że "realizujemy zakup prawie 400 tysięcy laptopów dla czwartoklasistów", które jeszcze tej jesieni trafią do polskich szkół. "Kolejnym, bardzo ważnym działaniem, jest przekazanie największych w historii środków na dostęp do szybkiego internetu. Chcemy w połowie tego roku ruszyć z konkursami dla firm tak, żeby prace mogły rozpocząć się jak najszybciej. W Polsce jest jeszcze prawie 2 miliony domów, w których nie ma szybkiego internetu. Trzeba to zmienić" - powiedział Cieszyński.

E-usługi: E-recepty, e-PITy, mObywatel, profil zaufany

W jego ocenie, w porównaniu do innych krajów, "w obszarze usług dla obywateli jesteśmy jednym z liderów". Zaznaczył jednak, że konieczny jest rozwój cyfrowych umiejętności w społeczeństwie, "jeżeli chcemy żeby Polska była liderem, cyfrowej gospodarki, a co za tym idzie - innowacyjności."

Cieszyński zwrócił również uwagę na dotychczasowy rozwój usług cyfrowych dla obywateli. "E-recepty, e-PITy, mObywatel, profil zaufany, to usługi, z których korzystają miliony Polaków. A to właśnie liczba użytkowników jest najlepszą miarą sukcesu e-usługi" - podsumował minister.