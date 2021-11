Największy polski producent AGD pod presją kosztów

Grupa kapitałowa Amica w III kwartale 2021 r. zmniejszyła przychody w stosunku rocznym i zanotowała jednocześnie wyraźne spadki po stronie zysków. To przełożyło się także na słabsze zyski liczone za pierwszych dziewięć miesięcy roku, w porównaniu do sytuacji sprzed roku.

Odbudowa zapasów

- Oczywiście z dużą uwagą obserwujemy potencjalne zmiany rynkowe, ale dzięki silnym finansom i wiarygodności handlowej jesteśmy przygotowani na różne scenariusze - zapewnia Michał Rakowski.W 2021 r. Amica wypłaciła 6 zł dywidendy na akcję (ponad 45 mln zł, dwa razy więcej niż rok wcześniej), odbudowała zapasy (kapitał obrotowy pochłonął łącznie 274 mln zł) i wznowiła inwestycje rozwojowe – m.in. w moce wytwórcze, automatyzację, cyfryzację i IT (44 mln zł wraz z inwestycjami odtworzeniowymi), co obniżyło przepływy gotówkowe w ujęciu rok do roku. Pomimo tego na koniec września 2021 r. firma wciąż posiadała 73 mln zł wolnej gotówki.Czytaj również: Świetne prognozy Samsunga. Wzrost o 53 proc. - Dzięki odbudowie poziomu zapasów po zawirowaniach roku 2020 możemy obecnie lepiej odpowiadać na potrzeby naszych klientów, co w sytuacji zaburzeń globalnych łańcuchów dostaw staje się jedną z przewag konkurencyjnych, podobnie jak efektywność procesów i atrakcyjna oferta produktowa. Utrzymujemy bezpieczną strukturę bilansu, dbamy o płynność finansową, a nasz wskaźnik długu netto do EBITDA ma niską wartość 1 - podkreśla Michał Rakowski.Polski producent AGD kontynuuje także proces transformacji cyfrowej Amica 4.0, rozpisany na lata 2020-2025. Projekt ten zakłada wdrożenie nowoczesnych rozwiązań, wspierających utrzymanie klienta w centrum uwagi, optymalizację łańcucha dostaw oraz automatyzację procesów wewnętrznych i produkcyjnych. Pierwsze projekty pilotażowe, które wprowadzają już docelowe rozwiązanie, ale w mniejszym zakresie – zarówno asortymentowo, jak i geograficznie, czy funkcjonalnie – zostały już rozpoczęte.