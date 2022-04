Najwyższy czas na uregulowanie influencer marketingu

Twórcy internetowi mają obecnie ogromny wpływ na społeczeństwo. Jak zatroszczyć się o to, by szerzyli sprawdzone i wiarygodne informacje? O tym dyskutowali uczestnicy sesji „Social media” na XIV Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach.

Media społecznościowe mają spore znaczenie w kontekście wojny, która toczy się na Ukrainie. Najlepiej świadczy o tym fakt, że sam prezydent Stanów Zjednoczonych postanowił spotkać się z twórcami TikToka, w celu walki z szerzącą się dezinformacją.

- W ostatnich dwóch miesiącach widzimy wzrost zainteresowania, jeśli chodzi o social media nawet ze strony rządowej - komentuje Marek Myślicki, przewodniczący grupy roboczej influencer marketing IAB Polska.

Warto zauważyć, że wielu użytkowników internetu ma obecnie spore problemy, jeśli chodzi o rozróżnianie informacji prawdziwych i tzw. fake newsów. - Przestrzegam przed nazywaniem mediów społecznościowych źródłami informacji. Przestrzegam przed nazywaniem dziennikarzami influencerów. Zachęcam do korzystania ze sprawdzonych informacji – apeluje dziennikarka Kamila Kalińczak.

Anna Ledwoń-Blacha, współzałożycielka agencji marketingowej More Bananas dodaje, że obecnie obserwujemy w Polsce prawdziwy kryzys zaufania, nie tylko do influencerów, ale także do klasycznych mediów, jak radio i telewizja.

Rozwiązać tę sytuację mogłoby uregulowanie prawne tego, co pojawia się w mediach społecznościowych. To duże wyzwanie, zwłaszcza przed platformami takimi jak Facebook czy Twitter. Trzeba też uświadamiać influencerów i uczyć ich, jak odpowiedzialnie prowadzić swoje profile i nie upowszechniać niesprawdzonych informacji.

Trwają prace nad samoregulacją, swoje propozycje przygotowuje m.in. IAB Polska. Wiele zależeć będzie od decyzji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Do uregulowania jest między innymi kwestia oznaczania współprac influencerów z markami czy też chociażby ochrona małoletnich przed treściami, które nie powinny być dla nich dostępne, np. dotyczących napojów wysokoalkoholowych.