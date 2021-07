Napędzony pandemią sektor IT nie zwalnia tempa

W czasie pandemii, przy paraliżu światowej gospodarki i zatrzymaniu większości populacji w domach, sektor informatyczny święci swój największy triumf. Pokazuje, że dzięki IT możliwe jest kontynuowanie wielu aktywności w czasie pandemii (zdalne zakupy, medyczne teleporady), a zdalna nauka (Microsoft Teams i Google) czy praca mogą być bardziej efektywne. Przekonują o tym eksperci z Transition Technologies.

- Pierwsze gwałtowne zmiany i zamrożenie gospodarki było dla sektora przemysłowego szokiem. Pandemia postawiła przed przedsiębiorcami wiele wyzwań, ale jednocześnie uwypukliła potrzebę zmian i wskazała ich kierunek. Po tym zderzeniu z nową rzeczywistością – decydenci i stratedzy w dużych firmach przemysłowych zrozumieli, że koncepcja Przemysłu 4.0 daje im szansę na pokonanie początkowych trudności i wyjście z kryzysu, a nawet wzmocnienie swojej pozycji dzięki nowym modelom biznesowym, ograniczeniu kosztów pracy w obiektach czy lepszej analizie działań operacyjnych - przekonuje Szymon Bartkowiak, prezes Transition Technologies PSC.Inwestycje w rozwój technologiczny, które wcześniej były planowane długofalowo głównie ze względów ekonomicznych, okazały się niezbędne tu i teraz. W rezultacie mogliśmy obserwować przyspieszoną cyfryzację sektora przemysłowego już na początku czwartego kwartału 2020 r.Wyraźnie wzrosła rola danych w prowadzeniu jakiegokolwiek biznesu, umocniły się też trendy związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i internetu rzeczy, a budżety na projekty związane z pełną automatyzacją i digitalizacją procesów nadal stale rosną.- Prognozy rynkowe przewidują, że rynek Industrial IoT (IIoT) osiągnie wartość 263,4 miliarda dolarów do 2027 r. z CAGR na poziomie 16,7 proc. w latach 2020-2027. Według badań PTC aż 91 proc. firm inwestuje w cyfrowe fabryki, a 86 proc. producentów uważa, że inicjatywa Industry 4.0 (IoT, AR, Cloud, AI / ML) będzie głównym motorem konkurencyjności za 5 lat - wylicza Szymon Bartkowiak.Efekt pandemii widzi każdy – od zmiany przyzwyczajeń w codziennym życiu (zakupy, rozrywka i nacisk na działanie „z domu”), poprzez rewolucję w pracy (praca zdalna). W sektorze IT dla zaawansowanych firm – samo przejście na pracę zdalną było w pewien sposób oczywiste – nie stanowiło ani wyzwania technologicznego, ani organizacyjnego.- Jako wielki plus (o ile możliwe jest mówienie o pandemii w takich kategoriach) można potraktować zmianę sposobu działania wielkich firm i korporacji, w tym także polskich koncernów energetycznych i paliwowych - wskazuje Szymon Bartkowiak.- Tu także nastąpiło całkowite przejście na pracę zdalną – co ważne nie tylko w sposobie komunikacji, spotkań czy elektronicznego podpisywania umów, ale także prowadzenia projektów. Co ważne, przy większych możliwościach zdalnego łączenia należy zadbać o zachowanie reguł cyberbezpieczeństwa.- Seria lockdownów w czasie pandemii spowodowała jeszcze większe zainteresowanie nie tylko cyfryzacją procesów w organizacjach, ale także outsourcingiem usług związanym z technologiami informatycznymi. Również gracze, którzy mają pracowników w biurach, dziś bardziej otwierają się na outsourcing usług IT - informuje Sebastian Sokołowski.Zapewnia, że managed services to wygodne rozwiązanie i w odróżnieniu od typowych form świadczenia usług wynajmu pracowników IT (body leasing czy team leasing) wymaga posiadania przez firmę dostawczą znacznie wyższych własnych kompetencji technologicznych. Zwykle managed services pozwala także na osiąganie wyższych stawek za usługi i realizowany jest w formie kontraktów długoterminowych.- W zakresie cyfryzacji przemysłu przez ostatni rok wiele się zmieniło. Niektóre inwestycje związane z nowymi technologiami zostały początkowo wstrzymane i są stopniowo odmrażane, ale są też obszary, które w tym trudnym czasie rozwinęły się bardzo dynamicznie - dodaje Szymon Bartkowiak.Jednym z nich w branży przemysłowej jest zastosowanie technologii Cloud, która stale zyskuje na popularności. Z raportu GUS wynika, że w Polsce z rozwiązań Cloud Computing korzysta już prawie 60 proc. dużych organizacji, zatrudniających co najmniej 250 osób. Natomiast dane Eurostat ze stycznia 2021 r. wskazują na znacznie wyższe wykorzystanie chmury w krajach nordyckich: w Finlandii (75%), Szwecji (70%) oraz Danii (67%).- Początkowo przedsiębiorcy sceptycznie podchodzili do rozwiązań chmurowych. Wątpliwości budziły przede wszystkim kwestie bezpieczeństwa, ale także obawa przed dużym kosztem migracji i utrzymania infrastruktury. W rzeczywistości jednak dobrze zaprojektowana infrastruktura chmurowa jest w stanie nie tylko zapewnić bezpieczeństwo danych, ale też uchronić firmy przed konsekwencjami różnych nieprzewidzianych zdarzeń - zapewnia Szymon Bartkowiak.Pandemia wpłynęła na wzrost świadomości i znacząco przyspieszyła procesy decyzyjne. Dziś każdy liczący się dostawca sektora przemysłowego opracowuje strategie chmurową nie tylko w celu zmniejszenie ryzyka związanego z zarządzaniem infrastrukturą, ale także jako długoterminowy plan optymalizacji prac.- Od lat dużo mówi się o big data, sztucznej inteligencji czy uczeniu maszynowym, czyli technologiach bazujących na danych, i faktem jest, że już dziś właśnie te dane napędzają rozwój współczesnego biznesu. Aby wykorzystać ten potencjał, nie wystarczy jednak samo posiadanie danych. Konieczna jest odpowiednia strukturyzacja i analiza, zarządzanie zasobami, którymi dysponujemy - tłumaczy Szymon Bartkowiak.Dostrzegając potrzebę wsparcia tego obszaru u klientów, w 2020 r. rozpoczęto proces integracji firmy Algomine w struktury Grupy Kapitałowej Transition Technologies. To specjaliści w zakresie Data Science, wykorzystujący zaawansowaną analitykę, uczenie maszynowe, sztuczną inteligencję i rozwiązania chmurowe do realizacji rozwiązań przynoszących klientom realne oszczędności.- Wspólnie, dzięki unikatowej synergii kompetencji, tworzymy kompleksowe portfolio i oferujemy naszym klientom pełne wdrożenia – od zbierania danych po ich monetyzację – informuje Szymon Bartkowiak.Jak wskazuje, sygnały z rynków zagranicznych wyprzedzają sytuację w Polsce. W czasie pandemii i okresie postcovidowym należy śledzić impulsy z krajów Europy Zachodniej, USA, a także Azji – pokazują one, co wkrótce wydarzy się u nas.Obecnie rynek zagraniczny wchodzi w fazę bardzo szybkiego wzrostu i w związku z tym generowania zamówień dla dostawców IT (zarówno produktów, jak i ludzi). Widać ogromny deficyt specjalistów na rynkach zaawansowanych, a także pośrednio – wzrost stawek za usługi IT.- Sygnały z zagranicy świadczą o lawinowym wzroście koniunktury. Na pewno czas dla firm IT staje się jeszcze lepszy, jeśli będą w stanie poradzić sobie z nieodłącznym dla takich czasów wzrostem wynagrodzeń i presją wzrostową pensji specjalistów - ocenia Konrad Świrski.Grupa Transition Technologies działa globalnie, m.in. w Malezji, Wielkiej Brytanii czy Stanach Zjednoczonych i Singapurze.- Posiadamy wysoko wykwalifikowaną kadrę, znającą lokalne rynki, co jest niezwykle istotne w naszej działalności. Nasz model działania oparty jest na długoterminowej współpracy m.in. z międzynarodowymi koncernami - podkreśla Sebastian Sokołowski, CEO Transition Technologies - Managed Services.Grupa posiada klientów w USA, Niemczech, Szwajcarii, Francji, Włoszech, na Litwie, w Meksyku, USA, Francji, Niemczech i wielu innych krajach. Właściwie wszędzie na świecie widać ogromne zapotrzebowanie na usługi z zakresu integracji danych, łączenia systemów, które już posiadają (typu ERP, PLM, CRM).- Trzeba jednak podkreślić, że chociaż potrzeby są takie same, obserwujemy duże różnice w podejściu do ich realizacji – od tworzenia systemów i rozwiązań dedykowanych z partnerem, przez podejście DIY (do it yourself) z wykorzystaniem mentorów podchodzących od integratorów, po wdrożenia systemów „pudełkowych” - zaznacza Szymon Bartkowiak.Wspólnym mianownikiem jest natomiast coraz większe zrozumienie wartości konkretnych rozwiązań, podejście strategiczne, faktyczne ukierunkowanie na szybkie, zwinne wdrożenia, generujące realną wartość biznesową.- Jako Globalny Integrator mamy kompetencje i możliwości, by kompleksowo zaspokajać potrzeby klientów, a jednocześnie działamy sprawnie i efektywnie. Pomimo upływu 40 lat – rynek IT dalej pozostaje w świetnej kondycji. Kolejne lata mogą być nawet najlepsze dla tego sektora – zresztą jak dla większości obszarów gospodarki światowej - prognozuje Szymon Bartkowiak.Po okresach kryzysu zawsze następuje szybkie odrodzenie gospodarki i wzrost popytu. Sektor IT, który na kryzysie nie ucierpiał, będzie w kolejnych latach beneficjentem fali wzrostowej.- W naszych obszarach oczekujemy co najmniej dwucyfrowego tempa wzrostu ogółem, licząc nawet na 25-30 proc. wzrostu globalnie. To dotyczy oczywiście naszego wycinka IT, czyli usług outsourcingowych (głównie zaawansowanych managed services) na rynkach zagranicznych oraz wybranych specjalizowanych produktów w niszach technologicznych jak energetyka, gaz, przemysł czy medycyna. Zgodnie z naszą nazwą - Transition - zawsze staramy się zmieniać, aby kluczowa nasza działalność opierała się na najbardziej rosnących rynkach - dodaje Konrad Świrski.Grupa świadczy usługi przede wszystkim dla klientów z branży farmaceutycznej i przemysłowej, coraz mocniej obecna jest w branży zbrojeniowej czy kosmicznej.- Cała technologiczna odpowiedzialność za utrzymanie i rozwój wybranego rozwiązania informatycznego znajduje się po naszej stronie, więc klient jest otoczony kompleksową opieką. Spodziewamy się, że światowa sytuacja postcovidowa będzie nadal tworzyć korzystne warunki dla zwiększania zamówień w sektorze usług IT i może generować zapotrzebowanie na nowe usługi w zakresie nowoczesnej informatyki - wyjaśnia Sebastian Sokołowski.Technologie informatyczne zdominowały zarówno biznes, jak i nasze codzienne życie.- Czy nam się to podoba, czy nie – właściwie nic dziś nie może funkcjonować bez IT, a pandemia tylko uwypukliła ten fakt i utwierdziła wszystkich w przekonaniu, że cyfrowa transformacja (całkowita lub częściowa) to jedyny słuszny kierunek rozwoju - ocenia Szymon Bartkowiak.IDC szacuje, że 65% światowego PKB zostanie zdigitalizowane do 2022 r. i prognozuje, że w świecie po COVID-19 siłą napędową transformacji cyfrowej będzie praca hybrydowa, automatyzacja i autonomizacja pracy i działalności biznesowej oraz budowanie odporności w różnych aspektach funkcjonowania firmy.