NASA i Tom Cruise nakręcą film na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej

Amerykańska agencja kosmiczna współpracuje z aktorem Tomem Cruisem nad nakręceniem pierwszego filmu pełnometrażowego na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) - potwierdził na Twitterze administrator NASA Jim Bridenstine w odpowiedzi na doniesienia mediów.

Administrator NASA wskazał, że popularne media mogą "zainspirować kolejne pokolenie inżynierów i naukowców, którzy przekształcą ambitne plany agencji w rzeczywistość".

Jako pierwszy informację o przedsięwzięciu z nieoficjalnych źródeł podał serwis Deadline, który twierdził, iż potencjalnym partnerem przy produkcji filmu będzie firma kosmiczna Elona Muska - SpaceX.

TechCrunch przypomniał, że NASA już wcześniej rozważała możliwości większego otwarcia ISS na projekty komercyjne. Zdaniem serwisu udostępnienie lokacji na potrzeby produkcji filmowej wpisuje się w zakreślone podejście. SpaceX najprawdopodobniej będzie zaś odpowiedzialny za transport Cruise'a na pokład ISS.

Kapsuła załogowa SpaceX Crew Dragon jest obecnie przygotowywana do ostatniej misji demonstracyjnej, która odbędzie się jeszcze w maju. Ma to ostatecznie potwierdzić, że Dragon jest w stanie dostarczyć personel do ISS i z powrotem. Na pokładzie znajdzie się dwóch astronautów NASA.

W ramach partnerstwa amerykańskiej agencji kosmicznej ze SpaceX kolejne etapy inicjatywy Crew Dragon polegać będą na komercyjnym wynajmowaniu miejsc w siedmioosobowych kapsułach. Podczas ich podróży na Międzynarodową Stację Kosmiczną NASA będzie zajmować najwyżej cztery miejsca, a na pozostałe zostaną sprzedane bilety. Środki z tego tytułu mają zostać przeznaczone m.in. na dalsze obniżenie kosztów startów rakiet.

SpaceX we wcześniejszych oświadczeniach zapewniało, że prywatne loty turystyczne w kosmos na pokładzie kapsuły Crew Dragon wejdą do oferty koncernu na przełomie 2021-2022 r.