NASA: rośnie liczba cyberataków na pracowników wykonujących obowiązki zdalnie

Amerykańska agencja kosmiczna NASA poinformowała, iż rośnie liczba cyberataków na jej pracowników, którzy z powodu pandemii Covid-19 wykonują swoje obowiązki zdalnie. Według agencji największym zagrożeniem jest złośliwe oprogramowanie i fałszywe strony w sieci.

NASA ocenia, że spreparowane przez cyberprzestępców witryny internetowe służą do ukierunkowanych cyberataków na pracowników agencji.

Agencja poinformowała o podwojeniu liczby przypadków ataków phishingowych, wzmocnieniu działań z użyciem złośliwego oprogramowania oraz o dwukrotnym wzroście prewencyjnego blokowania prób nieautoryzowanego dostępu do systemów tej instytucji.

Jak zwraca uwagę serwis Ars Technica, dane dotyczące tej ostatniej kwestii są szczególnie martwiące. Świadczą bowiem o tym, iż pracownicy NASA padają ofiarą kampanii hakerskich prowadzonych z użyciem złośliwych linków dystrybuowanych zazwyczaj w wiadomościach SMS lub poczty elektronicznej.

Jak podkreśla Ars Technica, ryzyko ataków na amerykańską agencję kosmiczną wzrosło wraz z wybuchem pandemii koronawirusa. Ze względu na zagrożenie wielu pracowników firm i organizacji na całym świecie zaczęło wykonywać swoje obowiązki służbowe w pełni zdalnie. Według serwisu działy IT przeważnie nie dysponowały możliwościami szybkiego przygotowania się do tej nowej sytuacji, choćby w zakresie formalizacji procedur dotyczących cyberbezpieczeństwa. Potwierdzają to wewnętrzne notatki NASA, do których dotarła Ars Technica.

Według serwisu NASA ostrzegła swoich pracowników, że fala intensywnych cyberataków jeszcze nie przeszła, a incydenty będą wciąż miały miejsce w zwiększonym natężeniu. "Pracujcie ostrożnie, jeśli wykorzystujecie do tego celu swoje komputery osobiste lub urządzenia mobilne" - zalecono.