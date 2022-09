NASA schowa rakietę SLS przed huraganem Ian

NASA ogłosiła, że wycofa rakietę Space Launch System z wyrzutni na Florydzie. Może to oznaczać kolejne przesunięcie daty debiutanckiego startu rakiety.

Jak podała w komunikacie amerykańska agencja kosmiczna, rakieta zostanie przeniesiona do budynku Vehicle Assembly Building w kompleksie NASA na przylądku Canaveral na Florydzie.

Z poprzednich komunikatów NASA wynika, że oznacza to odwołanie możliwości startu rakiety 2 października, po tym jak w piątek zrezygnowano ze startu 27 września. Według portalu SpaceNews prawdopodobny nowy termin startu programu Artemis - mającego doprowadzić do powrotu ludzi na Księżyc - to teraz początek listopada. Start pierwotnie planowano na 29 września, ale został odwołany z powodów technicznych.

Według prognoz Narodowej Służby Pogodowej (NWS), przemieszczający się obecnie w pobliżu Kuby huragan Ian ma dotrzeć do wybrzeży Florydy w środę lub czwartek jako huragan co najmniej 3. kategorii, powodując powodzie głównie na zachodnim wybrzeżu stanu.

