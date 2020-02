NASA szuka wynalazców do prac nad wenusjańskim łazikiem

NASA szuka wynalazców, którzy zaprojektują wytrzymałe na bardzo wysokie temperatury czujniki umożliwiające łazikowi omijanie przeszkód na drodze. Sensory mają zostać wykorzystane przy badaniach planety Wenus. Zwycięski projekt zarobi 15 tys. dolarów.

NASA ogłosiła publicznie, że poszukuje naukowców, którzy będą w stanie zaprojektować czujniki do nowego łazika, budowanego przez agencję.

Projekt wenusjańskiego łazika AREE (Automatyczny Łazik dla Ekstremalnego Środowiska) pojawił się po raz pierwszy w 2015 r., ale prace nad nim wciąż trwają. Pojazd ma być właściwie pozbawiony elektroniki, która nie wytrzymałaby starcia z klimatem planety i kontrolowany przez napędzany wiatrem komputer mechaniczny. Jak przypominają eksperci, atmosfera Wenus wytwarza ciśnienie zdolne zmiażdżyć łodzie podwodne, a temperatura na planecie osiąga ponad 450 st. C. Dlatego też dotychczas wysłane na planetę łaziki nie przetrwały tam dłużej niż kilka godzin. Zdaniem NASA AREE będzie w stanie przetrwać na Wenus nawet kilka miesięcy.

"Ziemia i Wenus to właściwie bliźniacze planety, ale w pewnym momencie Wenus obrała inny kierunek i stała się niegościnna dla życia, przynajmniej w takiej formie, jakie je znamy. Dzięki badaniu Wenus będziemy mogli zrozumieć jak do tego doszło" - powiedział dziennikarzom The Mirror Jonathan Sauder, starszy inżynier mechatroniki w NASA.

Jako że powierzchnia Wenus jest nadal nieznana, problemem jest opracowanie kwestii poruszania się łazika. Początkowo chciano, żeby poruszał się na pajęczych nogach, ostatecznie jednak zrezygnowano z tego pomysłu na rzecz gąsienic, przypominających te wykorzystywane w czołgach. Mają one zapewnić maszynie większą stabilność.

NASA wciąż jednak pracuje nad częściami do łazika i szuka projektu czujników, które umożliwią łazikowi omijanie przeszkód na drodze.

Agencja ogłosiła publiczny konkurs na najlepsze projekty sensorów. Nabór aplikacji odbywa się na stronie platformy crowdfundingowej o nazwie herox.com i trwa do 29 maja. Dla zwycięzców przeznaczono łącznie 30 tys. dolarów: 15 tys. dla pierwszego nagrodzonego projektu, i kolejno 10 tys. i 5 tys. dla dwóch następnych.

"To świetna możliwość, żeby zaprojektować część, która może stać się realnym elementem sprzętu kosmicznego. NASA zdaje sobie sprawę z tego, że dobre pomysły mogą pochodzić z różnych źródeł" - powiedział dziennikarzom Ryon Steward, koordynujący projekt naboru zgłoszeń.