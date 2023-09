NASA zamierza stworzyć odrzutowiec pasażerski, który będzie dwa razy szybszy niż Concorde

Amerykańska Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (NASA) zleciła firmom Boeing i Northrop Grumman opracowanie szczegółowych planów skonstruowania naddźwiękowego samolotu pasażerskiego, latającego z prędkością do Mach 4, czyli do ok. 4800 km/h.

Ostatni samolot pasażerski, poruszający się z prędkością naddźwiękową, to kultowy brytyjsko-francuski Concorde. W latach 1969 - 2003 maszyny tego typu obsługiwały głównie trasy transatlantyckie - z Londynu oraz Paryża do Nowego Jorku i Waszyngtonu. Lot trwał co prawda tylko ok. 3,5 godziny, jednak wysokie koszty eksploatacji (zwłaszcza ogromne zużycie paliwa) sprawiły, że rejsy stały się nierentowne i ostatecznie wycofano te charakterystyczne samoloty z eksploatacji. Co więcej, od czasu Concorde'a żadna linia lotnicza nie używała już maszyn naddźwiękowych do lotów komercyjnych.

Niebawem może się to zmienić. Jak bowiem poinformował serwis "Jalopnik", NASA powróciła do idei naddźwiękowych podróży lotniczych, ale korzystając z samolotów nawet dwukrotnie szybszych niż odesłany do lamusa Concorde oraz znacznie mniej hałaśliwych. Zgodnie z wpisem na oficjalnym blogu amerykańskiej agencji, na świecie jest ok. 50 tras, na których sprawdziłyby się takie maszyny. Przy czym ze względu na obecne ograniczenia rządowe dotyczące realizowania lotów naddźwiękowych nad lądem (m.in. ze względu na ogromny hałas wytwarzany przez takie samoloty) w raporcie przedstawiono tylko trasy transoceaniczne - wykonywane nad Oceanem Atlantyckim i Spokojnym.

NASA współpracuje już z firmą Lockheed Martin przy budowie eksperymentalnego odrzutowca o nazwie X-59 QueSST - w którym znacznie zredukowano hałas wytwarzany w locie naddźwiękowym. Przyznanie przez agencję dwóm wspomnianym firmom 12-miesięcznych kontraktów na opracowanie projektów koncepcyjnych i planów technologicznych dla realizacji szybkich, naddźwiękowych lotów komercyjnych, można więc traktować jako krok milowy w kierunku realizacji tej misji. (PAP Life)

