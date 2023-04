NASK ostrzega przed nowymi reklamami fałszywych inwestycji

NASK ostrzegła we wtorek przed oszustami wysyłającymi wiadomości e-mail zawierające linki do fałszywych stron inwestycyjnych. Podała, że strony, na które odsyłani są odbiorcy maili, wykorzystują często wizerunki znanych marek czy osób.

Zespół CSIRT (Computer Security Incident Response Team) Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej poinformował we wtorek, że obserwuje nową falę wiadomości e-mail zawierających linki do fałszywych stron inwestycyjnych. "Strony, na które odsyłani są odbiorcy maili, wykorzystują często wizerunki znanych marek czy osób" - przekazała NASK.

Dodała, że kolejnym etapem oszustwa jest przekierowanie do właściwej "strony inwestycji", na której użytkownik zachęcany jest do podania danych kontaktowych. "Po ich otrzymaniu przestępcy dzwonią do potencjalnej ofiary, namawiając ją do wpłaty środków na wątpliwą platformę inwestycyjną" - ostrzegła NASK.

Wyjaśniła też, że dalsze kroki przestępców to żądanie pod różnymi pretekstami kolejnych wpłat m.in. koniecznych jakoby, aby otrzymać wypłatę gromadzonych "zysków". "W rzeczywistości o jakimkolwiek wycofaniu zainwestowanych środków nie ma mowy" - podkreśliła NASK.