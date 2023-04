NASK ostrzega przed oszustami podszywającymi się pod portal Allegro

NASK ostrzegła we wtorek przed oszustami podszywającymi się pod portal Allegro. Chodzi o maile sugerujące otrzymanie od serwisu premii lojalnościowej. Kliknięcie w link umożliwia oszustom przejęcie kont i prowadzenie dalszych oszustw.

Zespół CSIRT (Computer Security Incident Response Team) Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej poinformował we wtorek, że obserwuje trwającą kampanię wiadomości e-mail, w której przestępcy podszywają się pod komunikację portalu Allegro.

"Masowo rozsyłane są wiadomości e-mail sugerujące otrzymanie dodatkowych pieniędzy od serwisu - premii lojalnościowej. Otrzymanie bonusu jest możliwe pod warunkiem, że użytkownik podejmie działania w ciągu 72 godzin od otrzymania e-maila" - napisała NASK.

Sieć dodała, że w wiadomości znajduje się link przekierowujący na stronę służącą do wyłudzenia danych logowania do portalu Allegro. "Są one następnie wykorzystywane przez przestępców do przejmowania kont i realizowania kolejnych oszustw" - wskazano.