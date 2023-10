NASK ostrzega przed przestępcami przyciągającymi uwagę doniesieniami o konflikcie między Izraelem a Palestyną

NASK ostrzegła we wtorek przed przestępcami udającymi, że zaszyfrowali wszystkie dane, a następnie żądającymi okupu. Przyciągają oni uwagę użytkowników sensacyjnymi doniesieniami o konflikcie między Izraelem a Palestyną.

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa poinformowała we wtorek, że zespół CERT Polska (Computer Emergency Response Team) odnotowuje kampanię, w której przestępcy przyciągają uwagę internautów sensacyjnymi doniesieniami związanymi z konfliktem między Izraelem a Palestyną. Następnie starają się stworzyć wrażenie, że przeprowadzili atak typu ransomware.

"Przestępcy rozsyłają na masową skalę wiadomości e-mailowe zawierające fałszywą, ale bardzo sensacyjną informację. W tym przypadku donoszą o ataku nuklearnym przeprowadzonym przez Izrael, a którego konsekwencją ma być rzekomo radioaktywna chmura zmierzająca w stronę Polski" - podaje NASK i dodaje, że odbiorcy nie otrzymują jednak pełnej informacji, a "jeśli chcą dowiedzieć się więcej, muszą kliknąć w odnośnik zawarty w wiadomości e-mailowej".

"Następnie odbiorcy kierowani są na stronę internetową, która za pomocą prostych skryptów powoduje wejście przeglądarki w tryb pełnoekranowy, a także emisję dźwięku i błyskających obrazów. W ten sposób przestępcy próbują przekonać użytkownika, że przeprowadzili atak ransomware na komputer, z którego korzysta - zaszyfrowali przechowywane na nim dane. Rzekome +odszyfrowanie+ plików ma nastąpić po zapłaceniu okupu" - czytamy.

NASK informuje, że odsyłacz do instrukcji zapłaty okupu ma postać kodu QR, co zmusza użytkownika do skorzystania z telefonu, a to - jak pisze NASK - ogranicza szansę odkrycia, że komputer w gruncie rzeczy działa nadal zupełnie normalnie.

"Jeśli potencjalna ofiara nie zorientuje się, że był to fałszywy atak i zdecyduje się na zapłacenie okupu, straci pieniądze" - ostrzegła NASK.