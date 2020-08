Nastolatek z Florydy oskarżony o dowodzenie cyberatakiem na Twittera

Nastolatek z Florydy został oskarżony o dowodzenie ostatnim cyberatakiem na Twittera, podczas którego włamano się na 130 kont należących do znanych osób, m.in. do prezesa Amazonu Jeffa Bezosa, szefa Tesli Elona Muska czy współtwórcy Microsoftu Billa Gatesa.

Mającemu zaledwie 17 lat Grahamowi Ivanowi Clarkowi postawiono 30 zarzutów popełnienia przestępstw federalnych. Razem z nim oskarżeni zostali 19-letni Mason Sheppard z Wielkiej Brytanii, 22-letni Nima Fazeli podobnie jak Clark mieszkający na Florydzie oraz jeszcze jeden wspólnik, którego personaliów nie ujawniono.

Trzem oskarżonym postawiono m.in. zarzuty wykorzystania technik inżynierii społecznej do pozyskania dostępu do wewnętrznych systemów administracyjnych serwisu Twitter. Mieli oni wykorzystać je do włamania się na 130 kont osób poszkodowanych w incydencie, a następnie promowania z użyciem przejętych profili fałszywych treści obiecujących szybki zysk w zamian za przelanie bitcoinów na portfele kryptowalutowe kontrolowane przez hakerów. Dzięki swojej metodzie cała grupa nielegalnie pozyskała ponad 117 tys. dolarów.

Według serwisu Ars Technica, który rozmawiał z jednym z ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa współpracujących przy śledztwie ws. incydentu z Federalnym Biurem Śledczym (FBI), włamanie na konta celebrytów było "rezultatem długotrwałych obserwacji pracowników Twittera, inżynierii społecznej prowadzonej przez telefon oraz wykorzystania techniki phishingu w odpowiednio wybranym czasie".

Hakerzy mieli dokonać włamania m.in. wykorzystując serwis LinkedIn, który zawiera informacje o pracownikach wielu firm udostępniane rekruterom - stąd właśnie trójka oskarżonych miała uzyskać numery telefonów odpowiednich osób i inne prywatne dane na ich temat.

Wszyscy oskarżeni w związku ze sprawą włamania mają być sądzeni jak dorośli - poinformował serwis Ars Technica.