Nastolatka stworzyła niedrogi system namierzania kłusowników polujących na słonie

Ma zaledwie 17 lat, interesuje się matematyką, informatyką i nowoczesnymi technologiami. I jest w tych dziedzinach dobra, bo właśnie stworzyła oparty na uczeniu maszynowym system, który analizuje wzorce ruchu ludzi i słoni, dzięki czemu pozwala namierzać kłusowników w czasie rzeczywistym. Wynalazek Aniki Puri jest niedrogi i dokładniejszy niż rozwiązania dotychczas stosowane przez parki narodowe.

Stworzony przez Anikę Puri z Chappaqua w stanie Nowy Jork prototyp wykorzystuje kamerę termowizyjną za 250 dolarów o rozdzielczości 206 x 156 pikseli i zwykłego iPhone'a 6. Wystarczy je zamocować na dronie, aby system podczas lotu analizuował dane w czasie rzeczywistym, i rozróżniał, czy widoczny na ziemi obiekt to człowiek czy słoń.

Anika nazwała swój system ElSa - od "elephant savior", czyli wybawca słoni. Historia jej pracy nad tym wynalazkiem zaczęła się cztery lata temu, gdy dziewczynka pojechała z rodzicami na wakacje do Indii. Była zdumiona, gdy na targu w Bombaju zobaczyła mnóstwo przedmiotów z kości słoniowej, choć od 1970 roku w Indiach nie wolno polować na słonie, a od 30 lat zabroniony jest handel kością słoniową. "Byłam bardzo zaskoczona. Myślałam, że kłusownictwo jest nielegalne, dlaczego więc jest to tak poważny problem - wspomina 17-latka w rozmowie ze "Smithsonian Magazine".

Gdy po powrocie z wakacji zaczęła szukać informacji na ten temat i znalazła dane mówiące o tym, że w latach 2002-2011 populacja słoni w Afryce zmniejszyła się o 62 proc., postanowiła, że musi zrobić coś, by powstrzymać kłusownictwo. Dowiedziała się, że do patrolowania lasów, w których żyją dzikie zwierzęta używa się dronów z kamerami, ale zdjęcia nie są zbyt dokładne. Anika, oglądając filmy, zwróciła jednak uwagę, że sposób poruszania się w lesie ludzi i słoni bardzo się różni - torem ruchu, prędkością, sposobem zmiany kierunku. Wpadła więc na pomysł, by to wykorzystać. "Zdałam sobie sprawę, że można wykorzystać różnicę między tymi dwoma wzorcami ruchu, aby zwiększyć dokładność wykrywania potencjalnych kłusowników" - tłumaczy Anika.

Stworzenie prototypu systemu ElSa zajęło jej dwa lata. Wykorzystała moduł uczenia maszynowego do analizy wzorców ruchu ludzi i słoni zarejestrowanych kamerą termowizyjną. Jak mówi, jej system jest czterokrotnie bardziej dokładny niż obecnie używane metody, a w dodatku nie wymaga kosztownych kamer termowizyjnych o wysokiej rozdzielczości.

Możliwości sztucznej inteligencji Anika Puri poznała już po dziewiątej klasie, kiedy została wybrana do udziału w letnim programie Stanford AI Lab. Później, podczas konferencji na temat sztucznej inteligencji, poznała Elizabeth Bondi-Kelly, informatyczkę z Harvardu, która pracowała nad projektem ochrony przyrody przy użyciu dronów i uczenia maszynowego. Skontaktowała się z nią i opowiedziała o swoim pomyśle na łapanie kłusowników słoni. Elizabeth Bondi-Kelly została jej mentorką. Udostępnia też Anice zestaw danych - zdjęcia z drona wykonane kamerą termowizyjną w afrykańskim rezerwacie. To pozwoliło Anice zidentyfikować 616 fragmentów filmów, na których utrwalono ludzi lub słonie w ruchu.

Potem musiała "wytrenować" algorytm uczenia maszynowego, aby na podstawie liczebności grupy, prędkości ruchu, promienia skrętu i liczby zakrętów oraz innych cech charakterystycznych rozpoznawał, czy dany obiekt to człowiek, czy słoń. Do treningu Anika wykorzystała 372 fragmenty wideo - 300 przedstawiających ruch słonia i 72 człowieka. Pozostałe 144 posłużyły do testowania modelu. Okazało się, że jej system potrafi odróżnić człowieka od słonia z ponad 90-procentową skutecznością.

Nastolatka zgłosiła swój projekt na Międzynarodowe Targi Nauki i Inżynierii Regeneron - największy na świecie konkurs dla młodych wynalazców. Jej prezentacja wykonanych badań i potencjalnych korzyści dla środowiska tak się spodobała jurorom, że Anika zdobyła Nagrodę Peggy Scripps za Komunikację Naukową, a jej projekt - pierwsze miejsce w kategorii nauki o ziemi i środowisku. Jesienią Anika Puri rozpocznie naukę w Massachusetts Institute of Technology, gdzie chce studiować elektroinżynierię i informatykę oraz dalej rozwijać swój projekt. Zapowiada, że chce stworzyć wersję systemu ElSa, który będzie chronił nosorożce.

agf/ gra/