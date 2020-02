Nastolatki znalazły sposób na oszukanie algorytmu na Instagramie

Nastolatki znalazły sposób na oszukanie algorytmu profilującego użytkowników na Instagramie i ochronę własnej prywatności poprzez korzystanie z jednego konta na platformie w kilka osób - donosi serwis Cnet.

Dzięki tej metodzie Instagram otrzymuje dane behawioralne, których nie może przyporządkować do konkretnego użytkownika np. celem lepszego dopasowania wyświetlanych reklam, ani propozycji spersonalizowanych treści w zakładce "Odkryj".

Według serwisu, nastolatki coraz częściej korzystają z sieci zaufanych użytkowników Instagrama, z którymi wymieniają się danymi do logowania na swoich profilach po to, by zmylić mechanizmy śledzące. Cnet podkreśla, że choć korzystając z należącej do Facebooka platformy osoby użytkujące grupowo konta nie są w stanie ukryć swoich śladów bytności w internecie, to mimo tego metoda ta wystarcza, by zatrzeć cyfrowy trop prowadzący do konkretnych osób.

Za każdym razem, gdy na koncie, z którego korzysta jednocześnie kilka osób, zamieszczane jest zdjęcie, Instagram pobiera metadane dla innego urządzenia. Jeśli liczba osób logujących się do jednego profilu na Instagramie sięga kilkunastu, a nawet dwudziestu użytkowników, jak pisze Cnet - platforma otrzymuje "koktajl danych mogących sprawnie wprowadzić w błąd" co do tożsamości i preferencji konkretnych członków tej grupy.

Instagram nie odpowiedział na prośbę serwisu o komentarz w tej sprawie.

Jak przypomina Cnet, niemal wszystkie czynności dokonywane przez użytkowników internetu w sieci i mediach społecznościowych są śledzone przez reklamodawców oraz wielkie firmy technologiczne takie jak Facebook czy Google. Koncern z Mountain View oraz firma Apple posiadają także własne identyfikatory reklamowe, które przyporządkowywane są konkretnym użytkownikom urządzeń mobilnych z Androidem czy iOS, tak aby reklamę można było kierować do nich również w oparciu o analizy danych z czynności wykonywanych w aplikacjach na telefonie.

Gromadzenie danych użytkowników usług cyfrowych na masową skalę i wykorzystywanie ich do celów reklamy ukierunkowanej od kilku lat budzi sprzeciw części opinii publicznej i stało się przedmiotem licznych kontrowersji również ze względu na wykorzystanie tego rodzaju analityki w celach politycznych, czego przykładem była sprawa firmy Cambridge Analytica. Przedsiębiorstwo to w niezgodny z prawem sposób pozyskało dane 87 mln użytkowników Facebooka dotyczące m.in. ich preferencji politycznych, poziomu wykształcenia i stanu cywilnego oraz wyborów konsumenckich, a następnie wykorzystało je do celów m.in. kampanii prezydenckiej Donalda Trumpa w 2016 roku.