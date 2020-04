NATO: chińska propozycja standardyzacji internetu zagraża bezpieczeństwu

Chińskie plany standardyzacji internetu zagrożą bezpieczeństwu i zdestabilizują krajobraz zagrożeń, a także wywrą negatywny wpływ na prywatność i przyczynią się do pogłębienia fragmentacji światowej sieci - stwierdzono w najnowszym raporcie NATO.

Opisane w opublikowanym przez dziennik "Financial Times" raporcie NATO plany ChRL wzywają do zastąpienia obecnie używanego modelu protokołów TCP/IP. Konstrukcji nowego przewodzi chiński potentat sprzętu telekomunikacyjnego - koncern Huawei. Po raz pierwszy propozycję tę przedstawiono we wrześniu ubiegłego roku na forum Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego Narodów Zjednoczonych (ITU).

Zdaniem Chin obecny model TCP/IP jest niezdolny do obsługi nowych technologii, takich jak Internet Rzeczy (IoT), urządzenia komunikacji satelitarnej oraz holograficznej. Chińczycy uważają też, iż obecnie wykorzystywane protokoły zawierają luki bezpieczeństwa. Nowe rozwiązanie ma je zniwelować.

Model protokołów proponowany przez Chiny oddaje więcej kontroli nad internetem w ręce usługodawców umożliwiających łączność z globalną siecią - uważają eksperci. Jak wskazują, centralizuje on kontrolę nad internetem, który np. w Chinach jest dostarczany wyłącznie przez podmioty zależne od państwa.

Według specjalistów nowy model umożliwi rządom wielu państw sprawowanie większego nadzoru nad obywatelami. Zastrzegający anonimowość informatorzy "FT" przekazali, że w przeszłości poparcie dla alternatywnych standardów łączności z internetem postulowanych przez Chiny wyrażały m.in. Rosja, Iran i Arabia Saudyjska.

Media zwracają uwagę, iż prace nad nowym modelem protokołów obecnie są procedowane bardzo szybko na poziomie ITU. Zgodnie z doniesieniami testy rozwiązania miałyby być możliwe już na początku 2021 r.

Zdaniem NATO fragmentacja globalnej sieci do poziomu zarządzanych przez rządy poszczególnych państw "intranetów" doprowadzi do zaburzenia przewidywalności rozwoju zdarzeń w cyberprzestrzeni i zdolności Sojuszu do ochrony swoich sieci.