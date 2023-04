NATO zakazuje swoim pracownikom korzystania z TikToka

NATO oficjalnie zakazało swoim pracownikom korzystania z chińskiej aplikacji TikTok. Wynika to z obaw dotyczących bezpieczeństwa.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Władze NATO wysłały do swoich pracowników oficjalną notatkę na początku kwietnia. Wprowadziła ona zakaz korzystania z aplikacji TikTok na urządzeniach dostarczonych pracownikom. W rozmowie ze stacją CNN jeden z urzędników NATO powiedział, że cyberbezpieczeństwo jest priorytetem dla Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Jak się jednak okazuje, zakaz niewiele zmienił w praktyce. Wewnętrzne ograniczenia technologiczne dotyczące urządzeń NATO i tak nie pozwalały - w większości przypadków - na korzystanie z tej aplikacji.

W odpowiedzi na opublikowaną informację, głos zabrał Shou Chew, dyrektor generalny TikToka. Jak podkreślił, reprezentowana przez niego firma jest całkowicie niezależna od rządu w Pekinie. Powiedział także, że nie ma dowodów na to, aby chiński rząd miał dostęp do jakichkolwiek danych z aplikacji. Zaznaczył, że władze w Pekinie nigdy o to nie prosiły.

Dodał także, że TikTok planuje przenieść część swoich serwerów do Stanów Zjednoczonych, na podstawie już podpisanej umowy z firmą Oracle.

W ostatnim czasie, na zakazanie korzystania z TikToka przez pracowników zdecydowały się także władze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Norwegii czy Parlamentu Europejskiego. Wszędzie powód jest ten sam: obawa o to, że chiński rząd będzie miał dostęp do danych użytkowników.

Polski rząd podobnej decyzji jeszcze nie podjął, choć niewykluczone, że wkrótce to nastąpi. Takie są rekomendacje Rady ds. Cyfryzacji działającej przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Obecnie z aplikacji TikTok korzysta około 1,5 mld użytkowników na całym świecie. Apogeum popularności aplikacja osiągnęła w kwietniu 2020 r., kiedy aktywnych użytkowników było ponad 2 mld. Była wówczas najczęściej pobieraną aplikacją na świecie.