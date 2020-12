Nauka i innowacje bez granic. Porozumienie NCBR-NAWA

Podejmowanie działań na rzecz umiędzynarodowienia oraz promocji nauki, innowacji i polskich jednostek naukowych przewiduje porozumienie o współpracy zawarte przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

Strony porozumienia nie chcą być dla siebie konkurencją; przeciwnie, planują współpracować na rzecz komplementarności swojej oferty programowej. Będą podejmować działania na rzecz umiędzynarodowienia, a także wspólnej promocji nauki, innowacji i polskich jednostek systemu nauki i szkolnictwa wyższego oraz tworzenia mechanizmów wspierających ciągłość i spójność realizacji zarówno prac badawczych i rozwojowych, jak i komponentu mobilnościowego.W portfolio NCBR znajduje się około 70 rozmaitych inicjatyw międzynarodowych. Tylko w tym roku Centrum ogłosiło lub przystąpiło do około 20 konkursów organizowanych w formule bilateralnej lub ERA-NET. By lepiej odpowiadać na potrzeby umiędzynarodowienia procesów B+R, w struktury NCBR został włączony Krajowy Punkt Kontaktowy na rzecz programu Horyzont Europa. Obecnie duże wyzwanie stanowi przygotowanie do perspektywy finansowej na lata 2021-2027, stwarzającej jeszcze lepsze warunki prowadzenia działalności naukowo-badawczej i innowacyjnej w Europie, ale też wymagającej nowych kompetencji.Dyrektor Wojciech Kamieniecki uzupełnia: – Staramy się wychodzić naprzeciw zapotrzebowaniu internacjonalizacji procesów badawczo-rozwojowych. Stąd ważnym elementem naszego porozumienia z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej jest właśnie komponent mobilnościowy, który ma umożliwić korzystanie z idei, wiedzy, doświadczeń czy infrastruktury badawczej partnerów zagranicznych.Mając na uwadze fakt, że w Polsce jest coraz więcej naukowców odnoszących międzynarodowe sukcesy i rośnie grupa ośrodków naukowych wyróżniających się na świecie w swoich dyscyplinach, od trzech lat NAWA rozwija programy międzynarodowej mobilności kadry naukowej i dydaktycznej. Współpracuje też z podmiotami, które wspierają umiędzynarodowienie polskiej nauki i szkolnictwa wyższego – w tej grupie znajduje się NCBR.– Na połączeniu działań najważniejszych krajowych instytucji wspierających rozwój nauki oraz innowacji skorzystają naukowcy, którzy aktywnie poszukują różnych możliwości realizowania swoich pomysłów naukowych i rozwoju kariery. Wierzę, że ta wspólna oferta NAWA i NCBR wzmocni mobilność naukowców i przyczyni się do wzrostu międzynarodowej rozpoznawalności polskiej nauki – podsumowuje dyrektor NAWA dr Grażyna Żebrowska.Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.