Naukowcy: algorytmy decyzyjne w reklamie wzmagają dyskryminację

Algorytmy wykorzystywane w procesach decyzyjnych w branży reklamy internetowej w wielu dziedzinach wzmagają dyskryminację, a obecnie istniejące prawo nie chroni przed jej skutkami - oceniają naukowcy z Instytutu Internetu Uniwersytetu Oksfordzkiego.

Zdaniem szefowej zespołu badawczego Sandry Wachter algorytmy wyciągają obecnie wnioski na podstawie wrażliwych danych takich jak pochodzenie etniczne, płeć, orientacja seksualna czy przekonania religijne. Informacje te gromadzone są np. w wyniku analizy historii przeglądanych przez użytkowników stron internetowych.

Wykorzystują je najczęściej podmioty z branży reklamy online. Firmy definiują grupy docelowe odbiorców reklam, ale też określają kręgi, do których reklamy danych produktów czy usług nie mają być kierowane, bądź też powinny być im oferowane w innej (np. wyższej) cenie.

Jak pisze dziennik "Financial Times" w myśl obowiązujących obecnie regulacji ochrony danych osobowych, reklamodawcy nie mogą dobierać grup docelowych na podstawie informacji wrażliwych, klasyfikowanych do tzw. "kategorii specjalnych". Mimo tego, grupy definiowane na podstawie innych cech, takich jak np. konsumowane treści rozrywkowe czy czytanie konkretnych tytułów prasowych nie odbiegają dalece od tego, jak kształtują się wyniki kategoryzacji na podstawie danych wrażliwych i mogą być zbieżne z nimi np. pod kątem danych o płci czy wyznawanej religii.

Wachter w rozmowie z gazetą zwróciła uwagę, że choć Facebook nie profiluje użytkowników na podstawie przynależności etnicznej, to jednak zakłada "identyfikację z określoną grupą etniczną" osób korzystających z serwisu. Zdaniem badaczki na platformach internetowych można obecnie zaobserwować fenomen, który nazwała ona "dyskryminacją przez skojarzenia". To grupowanie osób w oparciu o ich zakładane zainteresowania, nie zaś o informacje powszechnie dostępne w zbiorach danych wykorzystywanych przez przemysł reklamowy, "których użycie jest już oczywistością".

"Jeśli użytkownicy są przydzielani do grup i oferuje im się różne produkty i usługi na podstawie założeń o preferencjach i przynależności, może to prowadzić do dyskryminacji" - oceniła badaczka.

Sandra Wachter to austriacka prawniczka specjalizująca się w kwestiach etyki i legalności w nowych technologiach, takich jak uczenie maszynowe i robotyka. Jak podkreśla w rozmowie z "FT", celem jej pracy badawczej jest znalezienie sposobu wyjaśnienia działań systemów algorytmicznych w prosty i zrozumiały sposób, który przełoży się na możliwość ich ulepszania pod kątem odpowiedzialności za wyniki. "Musimy mieć pewność, że innowacyjność nie prowadzi do wyłączania określonych grup społecznych lub pogłębiania istniejących nierówności" - mówi Wachter.

Londyński dziennik przypomina, że dyskryminacja algorytmiczna to zjawisko, o którym wcześniej informowały już różne organizacje obywatelskie, np. ProPublica. Organizacja ta opublikowała raport poświęcony temu, w jaki sposób Facebook zezwolił innym firmom, takim jak Amazon, Goldman Sachs, Verizon czy Uber na targetowanie reklam dotyczących ofert zatrudnienia, kupna nieruchomości czy uzyskiwania pożyczek w oparciu o wykluczanie określonych grup odbiorców. Były one definiowane na podstawie danych wrażliwych, takich jak przynależność etniczna, płeć i wiek.

Cytowana przez "FT" ekspertka dodaje, że dla wielu użytkowników na całym świecie dochodzenie swoich roszczeń z tytułu dyskryminacji algorytmicznej może być bardzo trudne pod kątem prawnym, gdyż często osoby te nie zdają sobie nawet sprawy z tego, że są poddawane profilowaniu w internecie.