Naukowcy UŚ płyną Odrą i prowadzą badania

Naukowcy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach płyną właśnie Odrą uniwersytecką łodzią badawczą „UŚKA II”. Podczas rejsu badają m.in. jakość wody. Trasa 10-dniowego spływu to Ostrawa – Zalew Szczeciński.

"Płyniemy, niestety, przy bardzo niskich stanach wód i musimy uważać, żeby nie uszkodzić łódki" - powiedział dyrektor Śląskiego Centrum Wody dr hab. Andrzej Woźnica z Wydziału Nauk Przyrodniczych.

Podczas rejsu pobierane są próbki, a poruszający się równolegle samochodem zespół mierzy szybkość przepływu wody w rzece. Wykonywane są m.in. pomiary parametrów fizykochemicznych wody przy użyciu sond wieloparametrowych.

Spływ, zaplanowany na 10 dni, rozpoczął się 15 lipca w Ostrawie, na czeskim odcinku Odry. Uczestnicy wyprawy pokonali pierwszy odcinek kajakami, a potem przesiedli się na łódź badawczą.

To druga taka wyprawa Uniwersytetu Śląskiego - w ubiegłym roku badano Wisłę. Analogicznie do zeszłorocznego projektu uczestnicy spływu postawili sobie za cel rzetelną ocenę jakości wód na całym przebiegu Odry, czyli na odcinku ok. 800 km. Wyniki tegorocznych badań poznamy 22 marca przyszłego roku - w obchodzony wówczas Dzień Wody.