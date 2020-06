Naukowcy: wibracje żarówek mogą pozwolić na podsłuchiwanie rozmów

Wibracje żarówek mogą pozwolić na podsłuchiwanie rozmów prowadzonych w pomieszczeniach na podstawie subtelnych zmian natężenia światła odczytywanych z użyciem specjalnego sprzętu - twierdzą naukowcy z izraelskiego Uniwersytetu Ben Guriona.

W ramach eksperymentu, przetestowano metodę podsłuchiwania rozmów głosowych toczących się w pomieszczeniu z użyciem laptopa do analizy i przetwarzania pozyskanych z odczytu drgań sygnałów gromadzonych przez czujnik elektrooptyczny służący do konwersji fal świetlnych na sygnał elektryczny oraz teleskopu służącego do obserwacji pokoju, w którym toczy się rozmowa.

Naukowcy z Uniwersytetu Ben Guriona wskazują, że nasłuch można prowadzić z dużej odległości, a kwestia powodzenia operacji zależy od możliwości obserwacji pomieszczenia w warunkach włączonego oświetlenia pokojowego.

Zdaniem ekspertów emitowane przez ludzki głos fale dźwiękowe wywołują nieobserwowalne bez odpowiednich narzędzi drgania i wibracje żarówek, które można odczytać z użyciem czujnika elektrooptycznego służącego jako detektor.

Zespół podczas swojego eksperymentu pozyskał z użyciem trzech różnych teleskopów dźwięki odtwarzane w pomieszczeniu oddalonym o 25 metrów, pochodzące z nagrania piosenki "Let It Be" The Beatles oraz przemówienia prezydenta USA Donalda Trumpa.

Badacze oceniają, że dla powodzenia nasłuchu nie ma znaczenia, jaki typ żarówki znajduje się w pomieszczeniu, jednakże obecnie nie ma jasności, czy eksperyment zespołu jest możliwy do odtworzenia w środowisku biurowym, gdzie lampy są przymocowane do sufitu w formie paneli lub oświetlenia osobistego, umieszczonego na stanowiskach pracy.