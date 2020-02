Naukowcy z MIT opracowali czujnik dla inteligentnych pieluch

Naukowcy z amerykańskiej uczelni Massachusetts Institute of Technology opracowali małych rozmiarów czujnik RFID, który wykrywa wilgoć dziecięcej pieluchy i wysyła powiadomienie opiekunom malucha - podał serwis The Verge.

Naukowcy MIT Pankhuri Sen, Sai Nithin R. Kantareddy, Rahul Bhattacharyya, Sanjay E. Sarma i Joshua E. Siegel zapewniają, że czujnik można wyprodukować za mniej niż 2 centy, co czyni go rozwiązaniem odpowiednim cenowo dla pieluch jednorazowych. Małe urządzenie, które przekazuje informacje za pomocą fal radiowych, mogłoby być umieszczane w hydrożelu, zwykle stosowanym w pieluchach.

Hydrożel po zmoczeniu zwiększa swoją objętość i może służyć jako przewodnik sygnału na odległość jednego metra bez konieczności korzystania z zasilania bateryjnego - twierdzą naukowcy. Czytnik podłączony do domowej sieci Wi-Fi i umieszczony np. przy łóżeczku dziecka, będzie odbierać sygnał i przesyłać go dalej na telefony opiekunów. Alternatywnie można skorzystać z przenośnego czytnika przypiętego np. do kluczy.

Jak zauważył Verge, czujniki zamieszczane w pieluchach mogą usprawnić opiekę nad dzieckiem i wpływać pozytywnie na samopoczucie rodziców.

Amerykańska marka produktów dla niemowląt i małych dzieci Pampers opracowała wcześniej zestaw do monitorowania m.in. stanu pieluch dziecka. Kamera Lumi połączona z czujnikiem zakładanym na pieluchę nie tylko wysyła do opiekunów bieżące informacje, ale także zbiera dane na temat nawyków malucha, w tym częstotliwości wypróżniania. Czujnik Bluetooth wymaga jednak regularnego ładowania i czyszczenia - zauważył serwis.

Firma Huggies klientom na rynku koreańskim oferuje natomiast sam czujnik Blueooth, który wysyła stosowne powiadomienia na telefony rodziców.