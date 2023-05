Naukowcy zbudowali robota-pszczołę, który może latać we wszystkich kierunkach

Naukowcy z Uniwersytetu stanu Waszyngton zbudowali robotyczną pszczołę. Waży 95 mg i ma rozpiętość skrzydeł 33 milimetry.

Jest to pierwszy tego typu robot, który może stabilnie latać we wszystkich kierunkach.

Prototyp robota-pszczoły (nazwany "Bee++") ma cztery skrzydła wykonane z włókna węglowego i mylaru (specjalnego typu folia odblaskowa) oraz cztery lekkie siłowniki do sterowania każdym skrzydłem. Jest to pierwszy tego typu robot, który może stabilnie latać we wszystkich kierunkach. Obejmuje to również trudny ruch obrotowy. Aby umożliwić robotowi obracanie się w kontrolowany sposób, naukowcy - wzorując się na owadach - przesunęli skrzydła tak, aby trzepotały w płaszczyźnie ustawionej pod kątem. Zwiększyli także liczbę machnięć skrzydłami ze 100 do 160 razy na sekundę.

"Naukowcy od ponad 30 lat próbują opracować sztuczne owady latające. Pewnego dnia mogą one być wykorzystywane do wielu celów, np. do sztucznego zapylania, poszukiwań i ratownictwa w ciasnych przestrzeniach, badań biologicznych lub monitorowania środowiska" - powiedział profesor w Szkole Inżynierii Mechanicznej i Materiałowej Uniwersytetu stanu Waszyngton, Nestor O. Perez-Arancibia.

Ważący 95 mg i o rozpiętości skrzydeł 33 milimetrów, Bee++ jest wciąż większy niż prawdziwe pszczoły, które ważą około 10 miligramów. W przeciwieństwie do prawdziwych owadów, Bee++ może latać tylko przez około pięć minut. Na tyle jednorazowo wystarcza mu energii.

Zachęcenie maleńkiego robota do startu i lądowania wymagało jednak opracowania kontrolerów, które działają jak mózg owada. "To mieszanka robotycznego projektu i sterowania" - powiedział Perez-Arancibia. "Kontrola jest wysoce matematyczna, zaprojektowana jak coś w rodzaju sztucznego mózgu. (...) Bez tych prostych mózgów nic by nie działało" - dodał.

Naukowcy z Uniwersytetu stanu Waszyngton pracują również nad opracowaniem innych rodzajów robotów owadzich.

Wynalazek został opisany w czasopiśmie "IEEE Transactions on Robotics" (https://ieeexplore.ieee.org/document/10092926).