Nawet 2 mld starszych telefonów nie skorzysta z technologii do walki z pandemią

Nawet 2 mld starszych telefonów z Androidem i iOS może być wyłączonych z możliwości wykorzystania technologii Google'a i Apple'a opracowywanych przez te firmy do walki z pandemią Covid-19. Problem ten dotknie przede wszystkim starszych i uboższych użytkowników.

Brytyjski dziennik "Financial Times" zwraca uwagę, że to właśnie osoby starsze i ubogie są szczególnie zagrożone przez koronawirusa SARS-CoV-2. W ocenie gazety brak możliwości korzystania przez nie z technologii opracowywanych przez Apple'a i Google'a do monitorowania kontaktów społecznych przełoży się na utrwalenie już istniejących "nierówności cyfrowych".

Powołując się na dane analityków rynkowych, dziennik przypomina, iż telefony z Androidem i iOS stanowią obecnie zdecydowaną większość wszystkich spośród około 3,5 mld urządzeń tego typu, jakie dziś są w użyciu na świecie. Szerokie upowszechnienie zapowiedzianych przez firmy narzędzi stwarza możliwość monitorowania na dużą skalę rozprzestrzeniania się patogenu wywołującego chorobę Covid-19 - zwraca uwagę gazeta.

Narzędzia, nad którymi oba amerykańskie koncerny pracują wspólnie, mają zostać oddane użytkownikom obu systemów operacyjnych w maju. "FT" przypomina jednak, iż ich działanie opiera się na czipach i oprogramowaniu umożliwiających łączność bezprzewodową, których nie zawierają starsze smartfony wciąż pozostające w aktywnym użyciu. Chodzi tu o telefony starsze niż pięć lat.

System opracowywany przez Apple'a i Google'a miałby pozwolić na zwiększenie zasięgu rządowych aplikacji do monitorowania kontaktów społecznych i gwarantować poszanowanie prywatności użytkowników oraz bezpieczeństwo krajowych wdrożeń. Sukces w działaniu tego rozwiązania zależy jednak od jego upowszechnienia wśród użytkowników - zwracają uwagę cytowani przez "FT" eksperci.

Zdaniem zespołu analitycznego firmy Counterpoint Research czipy do wydajnej pod względem zarządzania energią z baterii obsługi łączności Bluetooth, na których miałaby opierać się technologia Google'a i Apple'a, są nieobecne w prawie jednej czwartej wszystkich aktywnych smartfonów na świecie. Kolejne 1,5 mld użytkowników korzysta z prostych telefonów, które nie działają w oparciu o żaden z najpopularniejszych systemów operacyjnych - podkreślają specjaliści.

"Łącznie niemal 2 mld osób nie będzie mogło korzystać z dobrodziejstw tej inicjatywy, a większość z nich to użytkownicy niekompatybilnych technologicznie urządzeń z segmentu populacji o niższych dochodach i ze starszej grupy wiekowej, którzy są bardziej podatni na zakażenie koronawirusem" - ocenił w rozmowie z dziennikiem analityk Counterpointu Neil Shah.