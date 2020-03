Nawet miliard urządzeń z Androidem zagrożonych zhakowaniem

Ponad miliard urządzeń z Andoidem jest zagrożonych atakiem hakerskim, ponieważ zakończyło się ich wsparcie poprawkami bezpieczeństwa - twierdzi organizacja Which. Według niej narażone może być ponad 40 proc. globalnych sprzętów z tym systemem operacyjnym.

Wrażliwości bezpieczeństwa mogą prowadzić do kradzieży danych użytkowników, żądań okupu za zwrot plików i innych przestępstw komputerowych - ostrzegł serwis BBC.

Zgodnie z biuletynem bezpieczeństwa Androida w 2019 r. nie wprowadzono ani jednej poprawki bezpieczeństwa dla wersji systemu starszych niż Android 7.0 Nougat. Oznacza to, że zagrożone są smartfony i inne urządzenia mobilne wydane w 2012 roku lub wcześniej.

Which wskazało, że odpowiedzialna za mobilny system firma Google nie rozwiała wątpliwości dot. zapewnienia pomocy użytkownikom starszych urządzeń. Koncern nie odpowiedział na prośbę o komentarz doniesień BBC.

Własne dane Google'a wykazują, że na całym świecie ok. 42,1 proc. urządzeń z Androidem korzysta z szóstej wersji systemu (Marshmallow) lub starszych.

Korzystając z dostępnych danych Which wskazało, że ok. dwóch na pięciu użytkowników Androida na świecie nie otrzymuje już poprawek bezpieczeństwa.

Which poprosiło laboratorium antywirusowe AV Comparatives o próbę zainfekowania pięciu modeli telefonów. Były to: Motorola X, Samsung Galaxy A5, Sony Xperia Z2, Nexus 5 (LG/Google) oraz Samsung Galaxy S6. Specjalistom udało się zainstalować złośliwe oprogramowanie na każdym z nich, w niektórych przypadkach do skutku doszło wiele ataków.

Organizacja Which domaga się od Google'a większej przejrzystości w informowaniu o okresach wsparcia urządzeń poprawkami bezpieczeństwa. Wskazano także, że firmy z branży mobilnej powinny wprowadzić lepsze praktyki wspierania klientów i informować ich o opcjach bezpieczeństwa dostępnych po zakończeniu wsparcia dla ich urządzeń. Według Which sprawą odpowiedniego poziomu wsparcia powinni zająć się też prawodawcy.

BBC ostrzegło, że zagrożeni użytkownicy powinni sprawdzić, czy ich urządzenia starsze niż dwuletnie mają możliwość aktualizacji do nowszych wersji Androida, dostępną w opcjach systemowych. W przypadku braku takiej sposobności należy być szczególnie ostrożnym m.in. przy pobieraniu aplikacji spoza platformy Google Play Store czy po otrzymaniu podejrzanych wiadomości SMS i MMS.