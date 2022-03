Nawigacja GPS przytępia umysł

Ponad 1/3 kierowców uważa, że korzystanie z nawigacji pogorszyło ich orientację w terenie, wynika z badań zrealizowanych przez firmę Leasing Options. Problem mają szczególnie młodzi kierowcy: 97 proc. osób w wieku 18-24 lat czuje stres, jeśli ich aplikacja z mapami przestanie działać.

- Jednak te wszystkie udogodnienia będą miały swoją cenę. Oprogramowanie będzie przesyłać i analizować jeszcze większe ilości danych. Nie powinniśmy się jednak obawiać o wydolność sieci GSM, podobnie jak o prywatność i bezpieczeństwo. Te technologie są na tyle rozwinięte, że coraz więcej firm buduje własne, prywatne sieci 5G - dodaje. Powrót do papierowych map nie wchodzi już w grę. Młodzi ludzie nie ufają swoim umiejętnościom czytania ich, mniej niż 20 proc. osób w wieku 18-24 lat ma w samochodzie papierową mapę, a tylko 1 na 20 w ogóle z niej korzysta.W zupełnie innej sytuacji są starsze pokolenia, prawie trzy czwarte kierowców w wieku 65 lat i więcej stwierdziło, że nie miałoby problemu z dotarciem do nowego miejsca bez nawigacji satelitarnej.Potwierdza to teorię, że nadmierne korzystanie z technologii pogarsza ludzką pamięć. Według badania opublikowanego w czasopiśmie „Memory" nadmierne poleganie na wyszukiwarkach i narzędziach nawigacyjnych, takich jak Google Maps, może pogarszać zdolność rozwiązywania problemów i przetwarzania informacji. Naukowcy odkryli, że uczestnicy badania, mając możliwość skorzystania ze smartfona, nadal wybierali wyszukiwanie odpowiedzi zamiast przywoływania ich z pamięci, nawet w przypadku pytań, na które znali odpowiedzi.