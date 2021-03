NCBR chce wyeliminować mikrozanieczyszczenia trafiające do wód

Pozostałości leków i inne mikrozanieczyszczenia organiczne trafiają do naturalnych dróg wodnych, wpływając niekorzystnie na naszą faunę i florę. Resztki antybiotyków przyczyniają się również do wykształcania antybiotykooporności, jednego z największych problemów zdrowotnych ludzkości. Obecne instalacje działające w oczyszczalniach ścieków pilnie potrzebują nowoczesnych technologii. Rozwiązanie na ten problem szykuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które w ramach dysponowanych środków z Funduszy Europejskich ogłosiło pod koniec ubiegłego roku przedsięwzięcie Oczyszczalnia Przyszłości, przeznaczając na jego realizację 27 mln złotych.

Innowacja przedsięwzięcia NCBR polega na nowym spojrzeniu na strumień ścieków komunalnych jako na zasób wody, energii i surowców wtórnych przy jednoczesnym zachowaniu podstawowych wymogów zakładów oczyszczania ścieków tj. zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego oraz optymalizacji kosztów eksploatacji oczyszczalni. Oprócz dezynfekcji ścieków, NCBR zwrócił uwagę także na jakość i ilość wody, która będzie zawracana do miasta oraz klasę otrzymanych produktów. Eksperci spodziewają się 90-100% poziomu odzyskanych produktów, które mają być następnie ponownie wykorzystane np. w rolnictwie. Zespół, który osiągnie najlepszy końcowy efekt zaprojektowanej innowacyjnej technologii, zbuduje demonstrator i przez kolejne 2 lata zobowiązany będzie do utrzymania nowopowstałej instalacji. Opracowane technologie gotowe mają być do wdrożenia w innych oczyszczalniach na terenie całego kraju.- Sukces przedsięwzięcia przyczyni się do rozwoju przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych, firm produkujących innowacyjne technologie dla oczyszczalni i ich kontrahentów, zarówno na rynku krajowym jak i na eksport. Pozwoli to również stworzyć liczne, trwałe miejsca pracy, poprawi bezpieczeństwo energetyczne i umożliwi dostawę wody na lokalne potrzeby. Nowoczesne oczyszczalnie mogą więc przyjąć nową formę innowacyjnych systemów do odnowy wody, odzysku surowców i produkcji energii. Zastosowane rozwiązania umożliwią także zmniejszenie śladu węglowego z tytułu produkcji energii i nawozów z zasobów odnawialnych – podsumowuje dyrektor Kamieniecki.Przedsięwzięcie Oczyszczalnia Przyszłości jest jednym z ośmiu nowych przedsięwzięć NCBR odpowiadających na założenia strategii „Europejskiego Zielonego Ładu”, które pomogą naszej gospodarce w dostosowaniu do unijnych wytycznych neutralności klimatycznej do 2050 roku, a co najważniejsze, wpłyną na zapewnienie fundamentalnych potrzeb ludzkich, takich jak chociażby zapewnienie żywności, dobrych warunków bytowych oraz czystej wody i powietrza. NCBR ogłosiło już trzy z ośmiu przedsięwzięć. Oprócz „Oczyszczalni Przyszłości” są to: „Innowacyjna Biogazownia” oraz „Budownictwo Efektywne Energetycznie i Procesowo”. Kolejne pięć ogłoszonych zostanie na przełomie pierwszego i drugiego kwartału tego roku, a będą to: „Technologia Domowej Retencji”, „Elektrociepłownia Przyszłości”, „Wentylacja dla Szkół i Domów”, „Magazynowanie Energii (ciepło i chłód)” oraz „Magazynowanie Energii Elektrycznej”.Szczegółowe informacje dotyczące przedsięwzięć znajdują się na stronie: gov.pl/NCBR Projekty finansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Osiem nowych przedsięwzięć NCBR realizowanych jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. Podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki poprzez realizację przedsięwzięć badawczych w trybie innowacyjnych zamówień publicznych w celu wsparcia realizacji strategii Europejskiego Zielonego Ładu (projekt realizowany w ramach poddziałania 4.1.3 Innowacyjne metody zarządzania badaniami Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój).[1] Liwarska-Bizukojć E. , Klink M., Usuwanie mikrozanieczyszczeń ze ścieków komunalnych, Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o. o., 2016 r., Nr 1 (45), s. 48-51.