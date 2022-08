NCBR dofinansuje projekt z rynku konopnego

Wrocławska spółka Healthcann została wybrana w konkursie "Szybka Ścieżka" Narodowego Centrum Badań i Rozwoju do przeprowadzenia badań nad nową technologią dostarczania związków do organizmu.

Wartość dotacji wynosi 4,2 mln złotych. Według ekspertów przygotowywana przez wrocławian technologia będzie miała wpływ na cały rynek farmaceutyczny.

Analitycy rynku szacują, że w 2028 roku wartość rynku konopnego w Polsce wyniesie blisko 2 miliardy euro.

Ta wartość może się jeszcze podwoić, gdy w polskim prawie pojawi się zgoda na legalizację tzw. marihuany rekreacyjnej.

Jak czytamy w komunikacie, nadchodzi boom na rynku konopi, będą one miały coraz większe znaczenie w naszym systemie żywienia. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zainteresowało się w związku z tym wrocławską spółką biotechnologiczną Healthcann, ktorą wybrano w konkursie do opracowania technologii, jaka ma poprawić jakość i efektywność (lepsze wchłanianie do organizmu) produktów z konopi. Prace badawcze mają zakończyć się pod koniec 2023 roku.

Startup z opatentowaną technologią

Spółka Healthcann powstała niedawno, w 2020 roku. Stworzyli ją trzej doktorzy z Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. I choć Healthcann można określić mianem startupu, to ma już na swoim koncie opatentowaną technologię - AdvanDrop. Poprawia ona efektywność działania suplementów diety i związków zawartych w konopiach. Opisywanym projektem badawczym NCBR z ramienia Healthcanna kierują: Tomasz Tronina, Grzegorz Kiełbowicz oraz Paweł Mituła.

„Celem pierwotnym są badania nad związkami z konopi. Jednak w praktyce mamy cel o wiele szerszy. Prowadzone przez nas badania mają już wkrótce rozpocząć nową erę w obszarze profilaktyki i ochrony zdrowia. Zaproponowana przez nas technologia ma pomóc w skuteczniejszym leczeniu chorób przewlekłych, na przykład poprzez poprawę wchłanialności substancji zdrowotnych, tzw. nutraceutyków” – wyjaśnia Grzegorz Kiełbowicz, CEO Healthcann.

Dane z rynku farmaceutycznego nie pozostawiają złudzeń. Ponad 35 procent substancji leczniczych i prozdrowotnych, które obecnie są dostępne na rynku, charakteryzuje się niską wchłanialnością. Co więcej, szacuje się, że ponad 70 procent nowych produktów leczniczych zostanie odrzuconych podczas badań. Właśnie ze względu na mocno ograniczone możliwości wchłaniania do organizmu.

„Poziom wchłaniania jest dzisiaj zasadniczym czynnikiem decydującym o powodzeniu i efektywności danego leku czy suplementu na masowym rynku. Niski poziom wchłanialności wielu popularnych suplementów diety powoduje, że ich spożycie ma znikome znaczenie dla ludzkiego zdrowia” – tłumaczy Grzegorz Kiełbowicz.

