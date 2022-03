NCBR i GDDKiA razem dla rozwoju innowacji drogowych

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad podjęli decyzję o kontynuacji współpracy w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia, którego celem jest wsparcie badań naukowych lub prac rozwojowych w obszarze drogownictwa. Rozpoczął się II konkurs w ramach programu RID - Rozwój Innowacji Drogowych.

Technologia budowy oraz remontu dróg i obiektów inżynierskich;

Przygotowanie i realizacja inwestycji drogowych w oparciu o najefektywniejsze metody badawcze;

Metodyka projektowania i zarządzania siecią drogową;

W ramach II konkursu finansowaniem objęte mogą być zarówno badania podstawowe (maks. do 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu), jak i badania przemysłowe oraz eksperymentalne prace rozwojowe. Obligatoryjnym elementem projektu są badania przemysłowe albo eksperymentalne prace rozwojowe. Na wsparcie mogą liczyć badacze pracujący nad zagadnieniami w ramach następujących obszarów tematycznych:Nabór projektów w konkursie rozpocznie się 6 maja i potrwa do 8 lipca 2022 r. (do godziny 16:00). Wnioski można składać wyłącznie w systemie elektronicznym dostępnym na stronie internetowej NCBR. Szczegóły i Regulamin konkursu na stronie: