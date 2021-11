NCBR i polscy prawnicy wśród nagrodzonych przez Europejską Radę ds. Innowacji

Europejska Rada ds. Innowacji (EIC) ogłosiła tegorocznych zdobywców nagród za innowacyjność, które przyznano miastom Dortmund i Vantaa, a także czterem czołowym innowacyjnym kobietom i trzem innowatorom w zakresie zamówień publicznych. W konkursie w różnych kategoriach nagrodzone zostało Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ( NCBR) i polscy prawnicy Mateusz Stańczyk i Monika Adamczak, z kancelarii SMM Legal.

Polskie akcenty w konkursie o nagrody za zamówienia publiczne

Nagrodę dla Obiecującego Innowatora 2021 za wyjątkowe innowacje osiągnięte w wieku poniżej 30 lat otrzymują Ailbhe i Isabel Keane (Irlandia), założycielki Izzy Wheels – firmy oferującej modne osłony kół w wózkach inwalidzkich. Otrzymają one nagrodę pieniężną w wysokości 50 tys. euro.Dwie kobiety otrzymały również nagrodę w postaci słownego wyróżnienia za osiągnięcia. Są to Asude Altıntaş (Turcja), współzałożycielka i dyrektor generalna Twin Science – firmy oferującej produkty cyfrowe i fizyczne dla dzieci, ułatwiające rozwijanie umiejętności w zakresie nauki, technologii, inżynierii, sztuki i matematyki (ang. STEAM) oraz Livia Ng (Wielka Brytania), założycielka i dyrektor generalna Neucruit – firmy wykorzystującej „głębokie technologie” (deep tech) do opracowywania cyfrowych strategii rekrutacji pacjentów, ułatwiających życie pacjentom i innowatorom klinicznym.Ogłoszono również zdobywców pierwszej i drugiej nagrody w pierwszej edycji konkursu o Nagrody UE za zamówienia publiczne na innowacje (European Innovation Procurement Awards EUIPA 2021) zdobywca pierwszej nagrody otrzymuje 75 tys. euro, a zdobywca drugiej nagrody – 25 tys. euro. Są to:Kategoria: strategia zamówień publicznych na innowacje:1. Galicyjska Służba Zdrowia (SERGAS) (Hiszpania) – pierwsze miejsce2.– drugie miejsceKategoria: wyzwania społeczne1. Holenderski Waterschapsbedrijf Limburg (Holandia) – pierwsze miejsce2. International Horizontal Scanning Initiative (Belgia) – drugie miejsceKategoria: przywództwo w obszarze zamówień1. Francesco Talone, Stefano Moni i Giuseppe Restivo (Włochy) – pierwsze miejsce2.– drugie miejsce ( ww. to prawnicy kancelarii SMM Legal, , ich projektem był elastyczny model prawny służący do realizacji zamówień publicznych na zielone innowacje).Wszystkie trzy kategorie nagród finansuje EIC, która w czasie szczytu opublikowała najnowszy raport na temat swojego oddziaływania.Z raportu wynika, że od 2014 r. EIC wsparła finansowo około 5500 start-upów i MŚP, a także ponad 400 projektów związanych z badaniami naukowymi i innowacjami w zakresie rozwijanych technologii. Zatwierdziła też decyzje o zainwestowaniu ponad 600 mln euro w 137 firmach na rynkach UE i państw trzecich.EIC powołano w ramach programu Horyzont Europa.