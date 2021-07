NCBR ma nową ofertę wsparcia międzynarodowych innowacji

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło zupełnie nowy w swojej formule konkurs, który ma wspierać współpracę zagraniczną polskich innowatorów. Dzięki INNOGLOBO będą oni mogli swobodniej niż dotychczas dobierać tematykę i zagranicznego partnera projektu. Właśnie ruszył nabór w pierwszym konkursie programu, w którym łączna pula środków przeznaczona na dofinansowanie opiewa na 10 mln zł.

- Jeszcze szerzej otwieramy polską naukę i przemysł na świat. Współpraca międzynarodowa mniej skrępowana granicami geograficznymi czy formalnymi przysłuży się do zwiększenia światowej konkurencyjności polskiego sektora B+R, łatwiejszego dostępu polskich podmiotów do zagranicznych rynków i infrastruktury badawczej. To również możliwość zaadaptowania najlepszych zagranicznych praktyk do Polski - mówi dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.Nabór wniosków do pierwszej odsłony konkursu INNOGLOBO jest realizowany do końca listopada 2021 roku. Budżet konkursu wynosi 10 mln zł. Laureaci konkursu mogą każdorazowo liczyć na dofinansowanie w wysokości od 400 tys. zł do 1,5 mln zł. Środki te będą mogli przeznaczyć na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych.Udział w konkursie mogą wziąć nie tylko firmy, ale również organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę czy też konsorcja przemysłowe, naukowe lub naukowo-przemysłowe. Składane w konkursie wnioski muszą wpisywać się swoją tematyką w przynajmniej jedną ze specjalizacji znajdujących się na aktualnej polskiej Liście Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zawarcie przez polskiego wnioskodawcę umowy konsorcjum międzynarodowego z przynajmniej jednym partnerem zagranicznym, który może pochodzić ze wszystkich krajów świata, z którymi Polska utrzymuje stosunki dyplomatyczne za wyjątkiem tych, z którymi NCBR regularnie organizuje konkursy dwustronne - Chin, Izraela, Luksemburga, Niemiec i Turcji.Więcej informacji o INNOGLOBO na stronie NCBR: https://www.gov.pl/web/ncbr/konkurs-w-ramach-programu-innoglobo