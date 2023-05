NCBR ma przełomowe rozwiązania dla lekarzy. Skorzystamy wszyscy

NCBR pracuje nad instrumentem przetwarzania mowy dla lekarzy. - Będzie wsparciem w najbardziej uciążliwej i czasochłonnej działce pracy lekarzy związanej z wypisywaniem recept czy opisywaniem wywiadu z pacjentem - mówi Kamil Grotnik z NCBR. To tylko jeden z pożytecznych społecznie systemów bazujących na sztucznej inteligencji, na które stawia Centrum.

Jak wskazuje Kamil Grotnik, kierownik Sekcji Programów i Konkursów Krajowych w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, sztuczna inteligencja to jeden z obszarów, który jest w kręgach zainteresowania NCBR. Największym programem jest Infostrateg.

- Celem tego programu jest wzmocnienie potencjału naukowego i badawczego w obszarze sztucznej inteligencji w Polsce. Realizujemy to poprzez ogłaszanie konkursów na konkretnie stawiane wyzwania, które mają zostać rozwiązane przez zespoły badawcze, poprzez zastosowanie sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, blockchain - wyjaśnia Kamil Grotnik.

W tym momencie trwają dwa nabory w ramach tego konkursu na tematy zapisane pierwotnie w programie oraz na tematy zamawiane. Instytucjami zamawiającymi mogą być określone podmioty administracji publicznej.

W ramach obecnego naboru w konkursie tematycznym NCBR chce rozwijać trzy obszary. Pierwszy to „Różne scenariusze rozpoznawania zdjęć satelitarnych i lotniczych”. Drugim tematem jest selektywna ochrona roślin. Mowa o wykorzystaniu elementów SI do inteligentnego rolnictwa. Trzeci temat dotyczy analizy zachowań ludzkich na filmach.

W jednym z poprzednich konkursów w programie Infostrateg tematem był też np. „Inteligentny system przetwarzania mowy dla lekarzy”. - Chodzi o stworzenie systemu, który będzie wsparciem w najbardziej uciążliwej i czasochłonnej działce pracy lekarzy związanej z wypisywaniem recept czy opisywaniem wywiadu z pacjentem - tłumaczy Kamil Grotnik.

NCBR chce wspierać naukę, potencjał aplikacyjny rozwiązań naukowych, które powstają w Polsce. - Obszar wspierania potencjału naukowego w zakresie sztucznej inteligencji, jest olbrzymim wyzwaniem, i dla Polski, i dla całej Europy. (...) Warto, by nasi naukowcy mogli wnieść istotny wkład w rozwój tej dziedziny - mówi Kamil Grotnik.

NCBR realizuje tez program Lider, skierowany do młodych naukowców. ma on wesprzeć pierwsze kroki w samodzielnej karierze naukowej i zarządzaniu zespołem badawczym. Każdego roku około 50 laureatów tego konkursu dostaje do 1,5 mln zł dofinansowania.

Na stronach NCBR można znaleźć więcej informacji o naborach w programie Infostrateg i LIDER.