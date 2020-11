NCBR ma trampolinę dla innowacyjnych pomysłów. To program BRIdge Alfa

Innowacyjny pomysł to za mało, by osiągnąć sukces biznesowy. Bez odpowiednich pieniędzy, trudno sprawdzić jego przydatność w praktyce a następnie wdrożyć do komercyjnych zastosowań. Start-upom znajdującym się na wczesnym etapie, jakim jest faza seed, pomaga program BRIdge Alfa, realizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Przykładem przeprowadzonego z sukcesem projektu jest działalność start-upu TakeTask. Stworzył on biznesowe narzędzie o tej samej nazwie do wykonywania różnego rodzaju zadań. System optymalizujący dystrybuuje je do rozproszonych odbiorców w oparciu o mechanizm predykcyjny bazujący na uczeniu maszynowym i modelach logistycznych. Dzięki temu TakeTask zwiększa wydajność i dokładność pracy, a także usprawnia komunikację.Platforma pozwala tworzyć zadania, szkolenia i informacje, a następnie delegować je do odpowiednich osób w odpowiednim czasie i miejscu oraz otrzymywać informacje zwrotne. To rozwiązanie dla firm, gdzie pracownicy nie zawsze mają dostęp do komputerów, ale mogą wykorzystywać urządzenia mobilne, z branży takich jak handel detaliczny, usługi komunalne, przemysł czy merchandising i badania rynku.Innym przykładem efektywnego zaangażowania funduszu BRIdge Alfa jest rozwój start-upu Seedia, który rozwinął produkt ulicznej ławki solarnej, pozwalającej na ładowanie telefonu komórkowego oraz pełniącej funkcję routera wifi i czujnika smogu.Dofinansowanie posłużyło do przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych, uruchomienia produkcji oraz rozpoczęcia działań sprzedażowych i marketingowych, dzięki którym produkt firmy jest już dostępny także na rynkach zagranicznych.Powyższe przykłady pochodzą z grona setek projektów wspartych w programie BRIdge Alfa. Nie ma on ograniczeń tematycznych, więc na finansowanie mają szansę zespoły projektowe i spółki technologiczne z różnych branż i dziedzin. To m.in. technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne; inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne; automatyzacja i robotyka procesów technologicznych oraz wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty.