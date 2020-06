NCBR: niemal 5 mln zł dofinansowania projektu silników plazmowych do satelitów

Umowę o dofinansowanie projektu stworzenia impulsowego napędu plazmowego do nano- i mikrosatelitów podpisało z NCBR konsorcjum polskiej spółki Progresja Space oraz Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. S. Kaliskiego. Wysokość grantu to niemal 5 mln zł.

Proponowany napęd byłby pierwszym polskim komercyjnym silnikiem satelitarnym. Na opracowanie projektu konsorcjum pozyskało z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju niemal 5 mln złotych grantu. Dofinansowanie jest efektem pozytywnej oceny wniosku w konkursie "Szybka Ścieżka - Technologie Kosmiczne" realizowanego z Funduszy Europejskich - poinformowało w komunikacie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie technologii impulsowego silnika plazmowego do nano- i mikrosatelitów zasilanego ciekłym paliwem. Napęd ten będzie stanowić samodzielny zespół dołączany do szyny zasilającej satelity i jego centralnego komputera.

Jak informuje w przesłanym komunikacie NCBR, Progresja Space (lider konsorcjum) koncentruje się na rozwijaniu technologii kosmicznych. Doświadczenie zespołu oraz możliwości biznesowe na rynku małych satelitów sprawiły, że firma skupia się na kompletnych systemach napędowych do nano- i mikrosatelitów. Swoją działalność w sektorze kosmicznym rozpoczęła od przeglądu projektów i prac związanych z napędami satelitarnymi opracowywanymi przez polskie podmioty, w szczególności jednostki naukowe, w celu nawiązania współpracy.

Bardzo obiecujące prace nad impulsowym napędem plazmowym prowadzone były w Instytucie Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy w Warszawie. Opracowany prototyp demonstrował znacznie lepsze parametry od obecnie oferowanych silników tego typu. Progresja Space nawiązała współpracę z Instytutem, czego efektem była wspólnie wypracowana koncepcja napędu, który mógłby być z powodzeniem zastosowany w nanosatelitach typu CubeSat i zawiązanie konsorcjum.

"Impulsowy silnik plazmowy charakteryzuje się kilkoma nowościami w skali rynku globalnego, co wpływa na takie cechy jak bardzo niski pobór mocy, wysoka wydajność oraz niewielkie gabaryty, które są porównywalne lub lepsze względem produktów oferowanych na rynku napędów satelitarnych" - tłumaczy Tomasz Palacz, prezes zarządu Progresja Space, cytowany w przesłanym komunikacie.

"Główną innowacją jest zastosowanie do impulsowego silnika plazmowego ciekłego polimeru zamiast stałego bloku paliwa. W głównej mierze wpływa to na wysoką wydajność oraz powtarzalność strzałów (impulsów). Jeżeli chodzi o napęd dla nanosatelitów szczególnie ważne są jego mała masa, objętość oraz pobór mocy, a także brak wysokoenergetycznych substancji. Biorąc wszystkie te czynniki pod uwagę, nasz napęd może być jedną z najlepszych opcji dla satelitów typu CubeSat" - wyjaśnia Palacz.

Jak podaje NCBR, przedsiębiorstwa, nie tylko z sektora kosmicznego, które chciałyby zwiększyć swoją konkurencyjność w oparciu o innowacyjne projekty, mają jeszcze na to szansę. W aktualnej edycji horyzontalnego (bez ograniczeń tematycznych, poza wymogiem wpisywania się projektu w jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji) konkursu Szybka Ścieżka wnioski o dofinansowanie innowacyjnych projektów można składać do 18 czerwca br. Trwają także nabory w konkursach tematycznych "Szybka Ścieżka - OZE w transporcie" (do 10 lipca), "Szybka Ścieżka - Koronawirusy" (do 31 grudnia) oraz Szybka Ścieżka dla MŚP z certyfikatem Seal of Excellence (do 30 września).