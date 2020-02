NCBR obiera kurs na sojuszu z prywatnymi inwestorami. Chodzi o ryzykowne projekty

Moja obecność w NCBR jest ilustracją tego, że komercjalizacja w pracy Centrum jeszcze bardziej wychodzi na plan pierwszy i że będzie ono zarządzane w probiznesowy sposób, a nie w stylu przypominającym w dużej mierze uczelnie czy jednostki badawcze - mówi WNP.PL Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Swego rodzaju kontynuacją mojej poprzedniej pracy jest to, że - przy udziale budowanej sieci dla szkół - możemy szybciej zmieniać techniki nauczania i kierować je na kwestie wynikające z badań rynku pracy czy potrzeb gospodarki.I to nie poprzez tworzenie skomplikowanych ogólnopolskich programów nauczania, które z inercją i w długim czasie schodzą w dół - do nauczycieli; w rezultacie uczeń, który opuszcza szkołę jest stale nieprzystosowany, bo świat się dużo szybciej zmienia.- LIDER należy do najstarszych programów NCBR - w tym roku ogłosiliśmy jedenastą jego edycję. Poważnie powiększyliśmy pulę środków, gdyż cieszy się on wielkim powodzeniem - w zeszłym roku do dyspozycji było 60 mln zł (56 mln zł wykorzystano), w tym - aż 100 mln zł. Budżet „jednostkowy” może sięgać 1,5 mln zł, co z powodzeniem wystarcza na dłuższe badania, utrzymanie zespołu, osiąganie kroków milowych - z rozliczaniem poszczególnych etapów.LIDER przeznaczony jest dla doktorów i doktorów habilitowanych - nie później niż 6 lat po uzyskaniu tytułu. Młody naukowiec - zanim wejdzie w rutynę naukowych przyzwyczajeń, niekoniecznie w dobrym tego słowa znaczeniu - ma szansę poznać mechanizmy związane z zarządzaniem, sprawnością realizacji projektu i odpowiedzialnością za wydatkowane pieniądze.- To oczywiście i rzeczywiście układ komplementarny. Współpraca z nauką, choćby w ramach wspomnianego przez pana programu TANGO (jego kolejną edycję właśnie uruchamiamy) czy przez codzienne bezpośrednie kontakty między NCBR i NCN albo via Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa, które obie jednostki nadzoruje, prowadzą do synchronizacji działalności tych instytucji.Nie przeczy to przekonaniu, że innowacje powinniśmy w Polsce jak najszybciej podnieść na znacznie wyższy niż obecnie poziom, co implikuje wybór strategii. Przecież moja obecność w NCBR też jest ilustracją tego, że komercjalizacja w pracy Centrum jeszcze bardziej wychodzi na plan pierwszy. Oczekiwania są takie, że Centrum będzie zarządzane w probiznesowy sposób, a nie w stylu przypominającym w dużej mierze uczelnie czy jednostki badawcze.Fakt, mamy w swej gestii o wiele więcej niż kiedyś funduszy, ale NCBR to nie tylko granty finansowe, lecz również inwestycje kapitałowe związane z funduszami venture capital czy też aktywny wpływ na kształtowanie rynku nabywców (jak w przypadku programów z dziedziny elektromobilności).- Wspominał pan o BrigdeAlfa - najbardziej rozgałęzionym naszym przedsięwzięciu z gatunku VC: służy on wykreowaniu podmiotów, które będą zarządzać środkami z funduszy publicznych, ale zarazem i prywatnych, gdyż każdy z nich wnosi swój wkład.Fundusze te służą wspomaganiu start-upów na bardzo wczesnym etapie rozwoju - tych, które dopiero „uruchamiają” swe pomysły i powinny mieć do dyspozycji seed capital, niezbędny do inicjowania podstawowych procesów rozwojowych.Takim kapitałem jest również wiedza - dostarczamy ją w formie mentoringu. Praktyka wskazuje, że pomysłodawcy z wiarą w sukces częstokroć nie mają dostatecznej wiedzy o codziennych problemach związanych z prowadzeniem działalności.Mamy już kilkadziesiąt takich funduszy alfa, a statystyki dowodzą, że wiele z nich - po okresie formującym - zaczyna dobrze sobie radzić, trafnie inwestuje pieniądze.Chcielibyśmy też wspomagać dobrze rokujące, młode firmy na kolejnych etapach rozwoju - tak, by mogły sięgać również po środki z w rozmaitych naszych programów. Służą temu fundusze założone wspólnie z Polskim Funduszem Rozwoju.Ostatnio zainicjowaliśmy także spółkę NCBR Investment Fund ASI, który będzie koinwestować w duże inwestycje (to sumy rzędu kilkudziesięciu milionów złotych), wspierając fundusze prywatne. Kilka funduszy w tym projekcie - także dzięki lewarowi naszego finansowania - wesprze zapowiadające się na przełomowe, a przynajmniej bardzo interesujące, inwestycje, choć relatywnie ryzykowne.W przypadku funduszy VC czy koinwestycyjnych zawsze wspieramy się partnerami prywatnymi, gdyż uważamy, że tam inwestycyjne zarządzanie stoi na wyższym poziomie niż w przypadku organizacji takich jak nasza. Powierzenie im pieniędzy na wspólne przedsięwzięcia przy odpowiedniej kontroli daje właściwie gwarancję należytego wykorzystania środków (co nie jest każdorazowo tożsame z sukcesem ryzykownych przecież przedsięwzięć).- Chcąc odpowiedzieć na to pytanie, powinniśmy najzwyczajniej porównać to, co się dzieje na naszym rynku, z tym, co się wydarzyło gdzie indziej kilka czy kilkanaście lat temu.Po tych obserwacjach nietrudno potwierdzić stereotypowy już wniosek, że inwestycja w start-upy jest z natury rzeczy nadzwyczaj ryzykowna, a kilka, kilkanaście procent projektów z sukcesem to wszystko, czego możemy oczekiwać. Reszta się z hukiem rozpadnie - i w tym sensie to bańka.Tyle że ta dziedzina inwestowania jest specyficzna. Dlatego pomoc państwa - za pośrednictwem takich instytucji, jak nasza - wydaje się nieodzowna, bo inaczej nie będzie postępu. Nikt nie zainwestuje w pomysł, który nie da się porównać z tym, co jest na rynku. Bo jeśli znajdziemy benchmarki, to inwestor też się znajdzie…Notabene: czasami czytam kuriozalne opinie niektórych naszych ekspertów, że nie mogą się wypowiedzieć, bo nie mają z czym jakiegoś pomysłu porównać… To się oczywiście musi zmienić. Przecież chodzi o szanse na milowy krok, przełom! Innowacje wymagają otwartości myślenia. I odwagi.