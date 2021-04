NCBR ogłosiło drugi konkurs programu INFOSTRATEG

Inteligentny system przetwarzania mowy dla lekarzy, a także asystent petenta w instytucjach użyteczności publicznej – takie cele stawia przed przedsiębiorcami i naukowcami NCBR w ogłoszonym we wtorek drugim konkursie INFOSTRATEG. Budżet tej edycji wynosi 60 mln zł.

"INFOSTRATEG stanowi istotny wkład w aktywowanie rodzimej działalności badawczo-rozwojowej, możliwie najlepiej wykorzystując potencjał Polski w obszarze sztucznej inteligencji. To kolejny z wysokobudżetowych programów strategicznych uruchomionych przez NCBR, który przyczyni się do konsolidacji najlepszych zespołów badawczych i integracji środowisk naukowych i gospodarczych wokół zagadnień kluczowych dla rozwoju kraju. W każdym konkursie stawiamy przed innowatorami konkretne wyzwania, co umożliwia wewnętrzną konkurencję i gwarantuje najbardziej doskonałą formę tworzonych rozwiązań" - mówi cytowany w komunikacie minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

INFOSTRATEG jest programem strategicznym NCBR, ogłoszonym w 2020 r., w którego ramach realizowane będą projekty wspierające rozwój polskiego potencjału sztucznego inteligencji poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących ją i blockchain w praktyce. Zakładany całkowity budżet programu to 840 mln zł, z czego 360 mln zł przeznaczone zostanie na projekty zamawiane. Z kolei budżet drugiego konkursu to 60 mln zł, które podzielono po równo na dwa tematy badawcze: "Inteligentny system przetwarzania mowy dla lekarzy" i "Asystent petenta w instytucjach użyteczności publicznej". Zaznaczono, że konkursem objęte są kontakty z urzędem gminy, urzędem stanu cywilnego i z urzędem skarbowym.

Celem projektów realizujących pierwszy temat będzie opracowanie narzędzi pozwalających na przetwarzanie mowy, które następnie byłyby klasyfikowane semantycznie i wprowadzane do wcześniej stworzonego formularza i bazy danych.

"Formularze powinny być elastyczne tak, aby mogły być modyfikowane wraz z rozwojem narzędzi medycznych oraz dostosowywane do specjalności lekarza, który z nich korzysta. Na podstawie zebranej wiedzy system mógłby też automatycznie generować dokumenty: recepty, zwolnienia czy skierowania do dalszych badań diagnostycznych" - sprecyzowano.

Drugi temat badawczy ma zachęcić przedsiębiorców i naukowców do pracy nad uniwersalnym cyfrowym asystentem wspierającym obywatela posługującego się językiem polskim w kontaktach z instytucjami użyteczności publicznej - wskazano.

Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców, jednostek naukowych i ich konsorcjów. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 10 mln zł, a minimalna - 3,5 mln zł. Nabór wniosków w konkursie będzie trwał od 7 maja do 6 lipca 2021 roku. Więcej informacji na stronie NCBR: https://www.gov.pl/web/ncbr/ogloszenie-konkursu-infostrateg-ii-konkurs.