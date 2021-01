NCBR ogłosiło kolejny konkurs GOSPOSTRATEG

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło piąty już konkurs w ramach programu strategicznego GOSPOSTRATEG. W jego ramach szuka innowacyjnych projektów, które będą stanowiły odpowiedź na zgłoszone przez Ministerstwa: Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Kultury i Dziedzictwa Narodowego zagadnienia badawcze dotyczące wykluczenia komunikacyjnego, analizy składu gatunkowego produktów rybnych oraz agregacji danych o cyfrowym dziedzictwie kulturalnym.

GOSPOSTRATEG to strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych, którego celem jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. NCBR zaprasza do zgłaszania projektów, które będą odpowiedzią na zagadnienia wskazane przez instytucje publiczne.



- Dzięki wzmożonej pracy naukowej, możliwa jest realizacja projektów na rzecz społeczeństwa i gospodarki. Stymulujemy więc obszary, które wymagają podjęcia niezbędnych działań. Poprzez realizację programu GOSPOSTRATEG chcemy zagospodarować luki w ważnych obszarach, niezbędnych do rozwoju kraju – wyjaśnia Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.



W piątym konkursie na wsparcie projektów NCBR przeznaczył budżet 25 mln zł. Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 5 lutego i potrwa do 5 kwietnia 2021 roku. Do konkursu mogą przystąpić konsorcja jednostek naukowych, w których skład wchodzi maksymalnie pięć podmiotów. Zgłoszone projekty mogą obejmować badania podstawowe, badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz prace przedwdrożeniowe – te ostatnie są obligatoryjnym elementem projektu.



Przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu



Pierwszym z podejmowanych w konkursie zagadnień badawczych jest zgłoszona przez Ministerstwo Infrastruktury „Analiza skali wykluczenia komunikacyjnego na obszarze Polski wraz z rekomendacjami zmian legislacyjnych w kontekście publicznego transportu zbiorowego”. Lata regresu regionalnej i lokalnej komunikacji autobusowej oraz proces likwidacji linii kolejowych doprowadziły

do pozbawienia wielu pozamiejskich obszarów dostępu do publicznego transportu zbiorowego. Jako przykłady ograniczania dostępności do takich usług podać można spadek liczby i zasięgu połączeń autobusowych oraz zmniejszenie skali sieci kolejowej. W 2000 roku w Polsce funkcjonowało 176 firm PKS, w 2019 roku były to 83 firmy. W przypadku transportu kolejowego, w 1990 r. Polska posiadała 24,1 tys. km eksploatowanych linii kolejowych, natomiast w 2018 roku w eksploatacji znajdowało się 19,3 tys. km linii kolejowych.



Określenie skali wykluczenia komunikacyjnego oraz jego rozłożenia przestrzennego w Polsce umożliwi identyfikację obszarów, które najpilniej potrzebują interwencji w zakresie dostępności komunikacyjnej. Kompleksowa diagnoza tematyki wykluczenia komunikacyjnego powinna prowadzić do określenia propozycji rozwiązań mających na celu walkę z wykluczeniem komunikacyjnym, zwłaszcza zmian legislacyjnych, rozumianych jako narzędzie do przeciwdziałania temu wykluczeniu.



Przeciw fałszowaniu produktów rybnych



Z inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi sformułowane zostało drugie zagadnienie badawcze konkursu: „Opracowanie systemu jakościowej i ilościowej analizy składu gatunkowego produktów rybnych metodami genetyki molekularnej i spektroskopowymi, spełniającymi wymogi prawa UE”. Szacuje się, że w wyniku nieuczciwych praktyk związanych z zafałszowaniami światowy przemysł spożywczy traci rocznie około 30 miliardów euro. Umowy międzynarodowe nakładają na Polskę obowiązek ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów morskich jak również prowadzenia efektywnej kontroli zapewnianiającej rzetelną informację, bezpieczeństwo konsumentów i oczekiwaną jakość produktów rybnych. Organy krajowe są zobowiązane do wykorzystywania wszystkich dostępnych technologii, w tym analizy DNA, w celu powstrzymania podmiotów gospodarczych od fałszywego etykietowania połowów i produktów rybnych.